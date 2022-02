Skådespelerskan och modellen Pamela Anderson, 54, fick sin stora debut som CJ Parker i tittarsuccén Baywatch, som sändes mellan 1992-1997.



Livet var på topp när hon mötte Mötley Crüe-trummisen Tommy Lee, 59, år 1995 – och paret gifte sig bara tre dagar senare. Men den drömlika tillvaron för Pamela och Tommy blev inte långvarig.

Pamela Anderson och Tommy Lees sexklipp läckte

Under sin smekmånad spelade Pamela Anderson och Tommy Lee in ett privat videoklipp med sexuella scener, som såg oplanerat dagsljus när en hantverkare ville ha hämnd för uteblivna betalningar. Han bröt sig in i parets hus i Los Angeles, stal deras kassaskåp och ramlade över det intima klippet.

Foto: Stella Pictures

Foto: Stella Pictures

Hantverkaren kom på den briljanta idéen att sälja innehållet på nymodigheten internet – och försäljningssuccén var ett faktum.



Lily James spelar Pamela Anderson i "Pam & Tommy"

Den sanna skandalen om Pamela Anderson och Tommy Lee har nu dramatiserats i miniserien "Pam & Tommy".

I huvudrollen som Pamela Anderson ser vi stjärnskottet Lily James, mest känd för den svenska publiken för sin roll som Donna i "Mamma Mia 2".

Trummisen Tommy Lee spelas av Sebastian Stan i Pam & Tommy.

Lily James spelar rollen som Pamela Anderson. Foto: Stella Pictures

Här kan du streama Pam & Tommy

Pam & Tommy hade premiär på Disney+ onsdagen den 2 februari, och kammar gissningsvis hem titeln som streamingplattformens mest barnförbjudna.

Miniserien består utav totalt åtta avsnitt.

Trailer till Disney+ nya serie Pam & Tommy

Tycker du att det här låter spännande, och är sugen på ett smakprov? Då har du kommit helt rätt. Här är trailern till Disney+ nya serie Pam & Tommy.