Bara en vecka efter Englas mördare Anders Gustavson, som förut hette Eklund, hade flyttats från anstalten i Tidaholm till Salberga hittades han blodig i sin cell.

Händelsen inträffade 8 juli 2020, och nu har den 35-årige fången som misshandlade Englas mördare fått sitt fängelsestraff påbyggt.

Englas mördare Anders Gustavson misshandlades i sin cell

Mannen har hela tiden nekat till brott. Enligt domen som Nyheter24 har tagit del av har han berättat om hur han blev erbjuden en dosa snus av en annan medintagen om han framförde en hälsning till en fånge på en annan avdelning i samma hus. Något som han valde att göra.

Däremot menar 35-åringen att han tog fel cell när han skulle framföra hälsningen. Enligt domen bedömde tingsrätten, utifrån en övervakningsfilm, däremot att han inte varit minst osäker på vilket rum han skulle gå in i.

35-åringen menar att Anders Gustavson, som han aldrig tidigare träffat, låg och sov i sin säng när han kom in i cellen. När Gustavson vaknade och ställde sig upp ska han ha snubblat över gärningsmannens ena ben så att han ramlade in i en fastskruvad bokhylla som det stod ett medicinskåp på.

Anders Gustavson: "Blodet började spruta"

Anders Gustavsons version är att 35-åringen kom in i hans rum och slog honom först med knytnäven i pannan och därefter ett eller två knytnävsslag över näsan när han låg i sängen. Blodet började spruta från den brutna näsan innan han hann känna någon smärta. Englas mördare försvarade sig genom att sparka till 35-åringen i magen så att denne for in i bokhyllan och ett medicinskåp.

Gärningsmannen, var kvar på platsen när kriminalvårdare kom springande. Tingsrätten bedömer Anders Gustavsons berättelse är trovärdig.

Den 35-åriga mannen, som avtjänar ett treårigt straff för bland annat våldtäkt och narkotikabrott, dömts för misshandeln, och ska nu sitta i fängelse två månader längre.