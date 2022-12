Bianca Ingrossos nya stil chockerar följarna – läder och punkiga piercingar

Influencern och entreprenören Bianca Ingrosso, 27, är ett välkänt ansikte för många. Hon är ständigt aktuell och syns ofta på bästa sändningstid.

Just nu axlar hon rollen som programledare för sin egna talkshow BIANCA samtidigt som hon sköter skönhetsbolaget Caia Cosmetics.



Bianca Ingrossos utseendeförändringar

Bianca Ingrosso har vid flera tillfällen genom åren valt att förändra sitt utseende. Hon har alltid varit öppen med att hon använt fillers och fyllt blandat annat läpparna samt lagt in fillers under ögonen.

Biancas följare är ofta snabba med att spekulera kring hennes utseende och många gånger har Bianca bemött följarnas frågor liksom kritik. Följarna tror många gånger att hon gjort fler kosmetiska förändringar och ingrepp, vilket Bianca avslagit vid flera tillfällen. Men i oktober valde hon att ta bladet från munnen och berättade om sin bröstförstoring hon höll hemlig.

– Ja, jag har gjort mina bröst. Och det är ingenting med att jag har velat vara oärlig mot er. Jag har bara inte känt att min ärlighet kan landa tryggt i er famn. Vilket kan åka tillbaka på mig och landa fel. Så för min egna hälsa så har jag inte pratat om det. Because people are fucking crazy out there, säger Bianca Ingrosso i en tidigare vlogg från oktober.

Bianca Ingrossos nya punkiga stil

Nu visar Bianca Ingrosso upp sig med en helt ny stil med fart i. Den här gången har håret blivit kortare och Bianca har blivit med lugg. Bianca har även blivit med ögonbrynspiercing och en ring i näsan.

Men är det här verkligen influencern-drottningens stil hon ska rocka framöver? För den som gillade den tillspetsade, rockiga versionen så tillhör de nya bilderna en tillfällig kampanj för Vouge Scandinavia.

Även lillebrorsan Benjamin Ingrosso, 25, syns porträtterad bredvid sin syster och även han rockar piercingar och läderlooken.



Flera följare kommenterar syskonens nya rafflande look och skriver bland annat:

"Där blev du plötsligt ännu coolare än vad du redan är!!".

"Klipp lugg! Det klädde dig himla bra".

"WOW PÅ ER. Jag är i chock!".