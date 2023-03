Ekonomiprofilens attack mot matjättarnas chefer – behöver inte röra ett finger

Cheferna för Axfood och Ica tog ut rejäla bonusar under 2022, något som Andreas Cervenka kallar för ett hån mot alla svenskar, i sin text på Aftonbladet.

Andreas Cervenka är reporter och ekonomikommentator, i en text på Aftonbladet som publicerades under onsdagkvällen gav han en rejäl känga till cheferna på matvaruföretagen.

I sin text beskriver han hur cheferna för Axfood och Ica inte gör något, men ändå tjänar miljoner. Axfood och Icas vd:ar tog nämligen ut miljoner kronor i bonus under 2022, något som Nyheter24 skrivit om tidigare.

Axfoods vd tog ut 7,6 miljoner i bonus

Klas Balkow som är vd för Axfood tjänade totalt 23,2 miljoner kronor under 2022, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan och hans kontanta bonus var 4,7 miljoner kronor.

Även Icas vd kunde ta ut en rejäl bonus, Per Strömberg kunde plocka ut en rejäl bonus på 7,6 miljoner kronor. Egentligen slutade Per Strömberg som vd på Ica vid årsskiftet, men hans anställning löper till sista juni, med motiveringen att han ska hjälpa sin efterträdare att komma in i jobbet.

Detta är något som Andreas tycker är skandalöst. I sin text skriver han:

"Att dra in 2,8 miljoner i månaden på att visa hur man kvitterar ut en mobil och hittar på kontoret är något av en bedrift."



Zlatan levererar till skillnad från cheferna

Andreas tar även upp Zlatan Ibrahimovic i sin text, en annan svensk som tjänat otroligt stora summor pengar. Andreas menar dock att skillnaden på Zlatan och matjättarnas chefer är att Zlatan faktiskt levererar.

I Ica och Axfood:s årsredovisningarna, kan man läsa att bonusarna baseras på ”finansiella prestationsmål” och ”verksamhetens resultat och utveckling”. Han menar att det är väldigt lätt att nå dessa mål, med tanke på inflationen.

“När inflationen stiger klarar direktörerna målen utan att behöva röra ett finger, mer än att byta prislappar."

Direktörerna har starka privatekonomiska intressen av att matpriserna ska fortsätta stiga, eftersom att det ger dem större bonus, avslutar Andreas Cervenka sin text med på Aftonbladet.