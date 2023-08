Tittarna rasar mot TV4 Play – nu svarar kanalen

Ut med C More och in med TV4 Play. Det är tanken. Efter lanseringen av nya TV4 Play har tittare klagat på streamingtjänstens funktioner. Nu svarar TV4.

Förra veckan lanserades nya TV4 Play som ska ersätta streamingtjänsten C More. Men än så länge har inte lanseringen gått helt smärtfritt. Kunder har hört av sig med klagomål. Problemen med nya TV4 Play har främst handlat om problem med ljudspår, kvalitet på bild, livesändningar som står som avslutade trots att de i realiteten är igång och innehåll som fryser till. Nu svarar TV4 TV4 har nu valt att ge svar på tal angående problemen med nya streamingtjänsten. – Vi vet att det förekommer olika problem och vi jobbar kontinuerligt med att lösa dem. Överlag fungerar tjänsten bra efter lanseringen och den blir lite bättre varje dag, säger Charlie Forsberg kommunikationschef TV4 till Expressen. Läs mer: Streamingjättarnas stora förändringar i höst – här är ALLT du behöver veta