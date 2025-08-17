Världsrekord: Polestar 3 kör 935 kilometer på en laddning

​Polestar har kört sin lyxiga suv 935,44 kilometer på en enda laddning längs allmänna vägar i Storbritannien.

Det är ett officiellt världsrekord för längst sträcka med elektrisk suv på en laddning enligt Guinness World Records.

Tre förare, ett dygn

Resan tog 23 timmar och genomfördes i växlande väder, inklusive regn. Tre yrkesförare turades om och bytte var tredje timme för att hålla koncentrationen uppe

Förbrukningen var på 12,1 kWh per 100 kilometer, vilket anses som väldigt lågt.

Den officiella WLTP-räckvidden på 706 kilometer passerades med 20 procent batteri kvar.

Annons

Därefter fortsatte färden ytterligare drygt tolv kilometer efter att räckvidden visade noll procent.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Inga modifikationer

Suven var helt standard med 20-tumsfälgar och inga tekniska modifieringar.

Annons

Försöket övervakades av en representant från Guinness, och all körning dokumenterades med video, GPS och batteridata.

nNär batteriet till slut var helt tomt stod bilen redan vid en laddstation.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Polisen ville veta mer

För att maximera räckvidden valde Polestar en bestämt okuperad körsträcka, hade aldrig fler än två personer i bilen. Snitthastigheten var på snigelmässiga 42 km/h.

Trots det väckte färden uppmärksamhet. Vid ett tillfälle stoppades de av polisen som undrade vad som pågick. När förarna berättade om rekordförsöket önskades de lycka till och fick fortsätta.