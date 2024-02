Djuren som kan försvinna när klimatet blir varmare: "Problem i framtiden"

I år har Sverige haft en snörik vinter, men antalet dagar med snö har minskat avsevärt under de senaste decennierna. Nu visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att arterna med vinterskrud blir extra utsatta för anfall när snön försvinner – och kan i längden försvinna helt.

Djur med vinterpäls blir en måltavla

Under vinterhalvåret är det många djur som utvecklar en ljus päls för att smälta in i omgivningen och skydda sig från rovdjursangrepp. Bytet har historiskt sett gett arterna en större chans att överleva. På senare år har forskare däremot sett att djurens förutsättningar förändrats. Nu kan det istället vara en nackdel med en snöpäls under vintern.



Tim Hofmeester, forskare vid SLU, menar att djur med vit päls kan bli en större måltavla för rovdjur, och att det i längden kan påverka arternas överlevnad.

– De arter som skiftar till vit vinterpäls eller fjäderskrud under vintern kan få problem i framtiden när antalet dagar med snö förutspås minska på grund av klimatförändringar, säger Hofmeester till Forskning.se.

Arterna som riskerar att dö ut

De arter som forskningen innefattar är bland annat skogshare, dalripa och vessla.

– Vissa arter, som vessla och skogshare, har redan underarter som inte byter till vit vinterpäls. Sannolikt har dessa ett lägre predationstryck under vintrar med lite snö och kan komma att utöka sitt utbredningsområde norrut. De underarter som byter till vit vinterpäls kommer möjligtvis att försvinna, säger Tim Hofmeester till Forskning.se.



