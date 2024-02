Efter guldregnet: Nu får Luffar-Lasse egna trafikskyltar i hemstaden

Nyheter24 har tidigare skrivit om Luffar-Lasses pengaregn i Musikhjälpen 2023. Nu hyllas han även i hemorten Trollhättan, som meddelat att de sätter upp varningsskyltar längs kattens dagliga promenadstråk.

– Det är för att vi vet var Luffar-Lasse har sin promenadväg. Dels är det för hans egen skull, men också för att han blivit en väldigt känd karaktär som vi vill uppmärksamma, sa Fredrik Hallstensson, gatu- och parkchef i Trollhättan, till P4 Väst.

Katten Luffar-Lasses pengaregn i Musikhjälpen: "Katten har vänt och ner på min värld"



Legenden Luffar-Lasses skyltar

Luffar-Lasse bor i Trollhättan. Han har under sina 12 år i livet gjort sig känd i för att vara social. Varje dag tar han sin dagliga promenad genom staden, vilket har gjort honom till en lokal-kändis. Under Musikhjälpen 2023 samlade Lasses bössa in över 2 miljoner kronor, vilket har skapat ännu mer uppskattning för katten.

Luffar-Lasse har också en Facebook-grupp med över 55 000 medlemmar. I gruppen skickas uppdateringar om vad Lasse sysslar med om dagarna, och det är tydligt att han är uppskattad inte bara i hemstaden, utan över hela Sverige. I gruppen syns bland annat bilder på en av varningsskyltarna.

Totalt sätter man upp fyra varningsskyltar, rapporterar Göteborgsposten. Skyltarna ska sitta på Vänersborgsvägen mellan Trollhättan och Överby. Det kommer också finnas två skyltar vid rondellen i Överby – som redan är dekorerad med motiv av Luffar-Lasse.

