Luktade på inneboendes smutsiga trosor – fångades på film

En kvinna i 25-års åldern misstänkte att hennes hyresvärd besökte hennes rum i hemlighet, efter att hon såg att saker hade flyttats, vilket Hem & Hyra var först med att rapportera om.

När kvinnan gömde en kamera i rummet gjorde hon upptäckten – hyresvärden var inne i hennes rum och luktade på hennes trosor.

Hyresvärden insisterade att dörren kunde vara olåst

Relationen mellan kvinnan och hyresvärden hade fram till dess varit god. Det var under hösten 2022 som de kom i kontakt med varandra via Blocket, där mannen hade lagt ut en annons om ett rum han ville hyra ut. När kvinnan flyttade in var mannen tydlig med att hon inte behövde låsa dörren till sitt rum, eftersom han aldrig skulle få för sig att gå in där.

Hon valde därför att låta dörren stå olåst. Efter ett tag märkte hon dock att allt inte stod rätt till. Saker började byta plats, och i bland kunde dörren till hennes rum stå öppen, trots att hon minns att hon lämnade den stängd.

Hyresgästen avslöjade värden på film

Kvinnan valde då att placera en hemlig kamera i rummet, för att se om hennes misstankar stämde. Kameran spelade totalt in tre timmar, och under den tiden kunde hon se att mannen besökte hennes rum två gånger.

Vid det första besöket rotade han i hennes skåp med smutstvätt, och luktade sedan på hennes smutsiga trosor ordentligt. En stund senare kom han tillbaka till rummet för att ta fram ett par nya trosor från smutskorgen att sniffa på.

Mannen letade efter kvinnans smutsiga underkläder. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Mannen: "Kommer inte ihåg"

När tingsrätten frågade ut mannen om trosorna sa han att han inte minns incidenten, men han förnekar inte att det är han på bilderna. Han stod däremot fast vid att han fick komma och gå i rummet, som tidigare tillhört hans son.

Mannen har nu dömts för hemfridsbrott i Kalmar tingsrätt.

Rummet hade tidigare tillhört mannens son. Foto: Jan Erik Henriksson /TT

