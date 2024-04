Morgonens nyheter 10 april

Problem med 1177.se

Under onsdagsmorgonen var det problem med 1177 Vårdguiden, då det inte gick att logga in i tjänsten varken via webbläsare eller app.

En felsökning pågår, men det finns ingen prognos för när problemet är löst, rapporterar Aftonbladet.

Äldre klöstes av katt och dog

En äldre person dog efter att ha blivit klöst av sin egen katt, vilket i sin tur lett till en infektion. Att en jourhavande sjuksköterska bedömde att såret skulle undersökas av en ordinarie sjuksköterska dokumenterades aldrig och man upptäckte aldrig såret när ordinarie person tog vid.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Här kan du läsa mer om händelsen.



Ryskt spionplan utanför svenska kusten

Ett ryskt signalspaningsflyg observerades i sydost om Blekinge under tisdagskvällen. Ett svenskt Jas 39 Gripen-plan gick, tillsammans med två stridsflyg från tyska Luftwaffe, upp för att möta och kontrollera planet.

Det ryska planet ska, enligt Försvarsmakten, inte ha kränkt svenskt luftrum, rapporterar Aftonbladet.