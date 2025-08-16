Så kan du få 200 000 kronor i böter om du skräpar ner

​Italien skärper straffen rejält för bilister som smutsar ner vägar och natur. Nu kan notan bli upp mot 200 000 kronor och i vissa fall även fängelse.



Det rapporterar tyska ADAC.

Rekordhöga böter

Att kasta en fimp eller en tom burk ut genom bilrutan kan bli en extremt dyr historia i Italien. Landet har infört en ny lag som höjer straffet till hela 1 188 euro, motsvarande drygt 13 000 svenska kronor.

Det slutar emellertid inte där. Om en förare ertappas med att dumpa större mängder skräp som exempelvis hela sopsäckar eller burkar kan boten landa på 18 000 euro, motsvarande 200 000 svenska kronor.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

Annons

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Kameror fångar förarna

Det behövs inte ens en polis på plats för att straffa förseelsen. Övervakningskameror räcker för att identifiera bilens registreringsskylt och därmed ägaren.

Det innebär att både italienare och turister riskerar skyhöga böter om de inte sköter sig.

Reglerna blir extra hårda om skräpet hamnar i skyddade områden eller naturreservat. Då riskerar föraren inte bara körkortet utan även ett ovillkorligt fängelsestraff.

Annons

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Del av större trafikpaket

De nya nedskräpningslagarna är en del av transportminister Matteo Salvinis omfattande förändringar av trafikreglerna.