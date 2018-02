I tisdags åtalades två bröder från Stockholmsområdet för grovt vållande till annans död. De hade sålt varianter av drogen fentanyl, eller fentanylanaloger, och åtta personer förgiftades och dog under sommaren och hösten 2016.

Men vad är egentligen fentanyl?

Det är en syntetisk opioid som ofta används inom sjukvården för att linda smärta. Att den är syntetiskt innebär att den framställts med syntetiska kemikalier och inte naturliga ingredienser.

Effekten av drogen kan liknas med heroin som utvinns från morfin, men den största skillnaden är att fentanyl kan vara 100 gånger starkare än just morfin per viktenhet beroende på sammansättningen. Fentanyl är också 50 gånger starkare än drogen heroin, skriver BBC. Effekten varar också kortare än heroin, men det finns vissa former av fentanyl som varar en längre tid, enligt den här rapporten.

Varför används drogen inom sjukvården?

Inom sjukvården finns det exempelvis plåster med fentanyl som långsamt utsöndrar läkemedlet via huden. Med andra ord innebär det smärtlindring under en längre period och med en låg dos som utsöndras. Det har använts inom sjukvården sedan 1960-talet.

Det förekommer också att sjukvården använder fentanyl som intravenöst narkosmedel – alltså för att få patienter att sövas innan en operation.

Men är det narkotikaklassat?

Sedan 1961 är fentanyl (i sin ursprungsform) narkotikaklassat i Sverige. Men det finns ett stort problem (som kan liknas vid framställning av exempelvis syntetisk marijuana i form av spice) och det är att när en ny fentanylanalog kommer ut på marknaden så tar det ett tag innan det klassas som just narkotika, skriver Läkemedelsverket.

Det handlar om att sammanställningen av själva kemiska preparatet, fentanylanalogen, ser olika ut – och klassas därför som "olika droger". Just den typen som användes i åtalet mot Stockholmsbröderna, kallad akrylfentanyl, var inte vid försäljningstillfällena klassad som knark.

Det var också en av anledningarna till att de åtalade börderna nekade till brott under rättegången, skriver Aftonbladet.

Rent teoretisk kan en ny kemisk sammansättning som har likadana effekter komma ut på marknaden – helt lagligt – tills den sedan bli narkotikaklassad.

Preparatet har använts sedan 1970-talet och 2003 dog flera heroinmissbrukare i Sverige efter att ha provat drogen som också kallas "drop dead". Sångaren Prince är en känd person som dött av en överdos fentanyl.

Använder missbrukare plåster?

De flesta missbrukare som använder fentanyl är beroende av heroin och använder drogen som ett "substitut". Ett exempel på användning är att "röka fentanylplåster" som man fått tag på via sjukvården eller beställt via darknet, skriver Svenska Dagbladet. Det är väldigt svårt att "dosera rätt".

På nätet har det förekommit utförsäljningar av preparatet i nätbutiker – läs här om ett exempel där drogen reades ut online för halva priset.

Det är också vanligt att brukaren använder ett nässpray som har fentanyl i sig. I USA skrivs detta ofta ut på recept från legitimerade läkare – och där börjar ofta beroendet. Det har i sin tur orsakat skarp kritik mot att läkare skriver ut preparatet alldeles för lättvindigt, skriver tidskriften New York.

