Under natten till onsdagen den 14 mars somnade den välkände vetenskapsmannen Stephen Hawking in i sitt hem i Cambridge, Storbritannien. Läs mer om det här.

Hawking blev 76 år gammal. Bild: TT

Sedan 21 års ålder har han levt med sviterna av nervsjukdomen ALS – något som skapade motoriska svårigheter och som gjorde att han fick leva med rullstol för resten av livet. Han kunde dessutom inte prata utan en dator fick föra hans talan baserat på orden han skrev. Det blev ett kännetecken för Hawking.

Stephen Hawking var främst känd för sitt arbete om svarta hål och relativitetsteori. Han upptäckte också att svarta hål läcker energi och bleknar till absolut ingenting.

Det här vet många – men hade du koll på det här intressanta?

1. Han hade dåliga betyg i skolan

Hawking är bevisligen en av de smartaste – och mest inflytelserika – personerna i hela världen i sitt fält. När han var barn så gick det däremot inte särskilt bra i skolan.

Hawking som liten pojke. Bild: Faksimil biography.com

I en biografi skriven av Kristine Larsen står det att Hawkings betyg var "bland de sämsta i klassen" när han var nio år gammal. När han sedan blev lite äldre så höjdes betygen – men bara måttligt.

Men intresset för hur saker och ting fungerar gjorde att hans lärare ändå såg potential i den lille vetenskapsmannen – och resten är, som man säger, historia.

2. Hans familj ville att han skulle bli läkare

Hawkings pappa Frank hade en önskan om att sonen skulle plugga medicin på universitetet. Själv ville han studera matematik. Sanningen var den att Stephen Hawking var extremt ointresserad av biologi – något han beskrev som "för inexakt" och "för beskrivande" i sin biografi.

Det blev istället fysik som han senare tog examen i eftersom Oxfords universitet inte erbjöd en examen i matematik.

3. "Överlevde tack vare sin första kärlek"

När Hawking vid 21 års ålder fick diagnosen ALS fick han samtidigt i princip beskedet att han "bara hade några år kvar att leva". Strax innan diagnosen hade han träffat sin första fru på en fest – Jane Wilde. Som också filmen "The theory of everything" bland annat handlar om.

Stephen med sin första fru Lucy år 1989. Bild: TT

I biografin säger Hawking att deras förlovning "gav honom något att leva för". Och han levde ju mer än 50 år längre än läkarna förutsåg.

4. Har skrivit barnböcker

Visst är det lite oväntat att Hawking skrivit barnböcker? År 2007 publicerades "George's secret key to the universe" som han skrivit tillsammans med dotter Lucy Hawking.

Stephen med dottern Lucy och deras första barnbok. Foto: Montage (TT/Simon Schuster Books)

Kort sammanfattat är boken helt baserat på fiktion och handlar om George som olikt sina föräldrar verkligen älskar teknologi. Han blir därför bästis med sin granne som har "världens mest kraftfulla dator" som inte helt oväntat har en portal till yttre rymden.

Boken är givetvis också baserad på Hawkings kunskap om just rymden och skriven ur ett vetenskapligt perspektiv – fast anpassat för barn.

Senare kom även några uppföljare som handlar om bland annat kodning och Big Bang-teorin. Klokt att börja med de böckerna innan man går vidare till hans andra tyngre titlar som "Kosmos: En kort historik".

5. Han trodde verkligen på utomjordiskt liv

Det är visserligen inte helt okänt att Hawking tror på aliens.

Hawking har föreläsning på Nasa. Bild: TT

Hawking har flera gånger tagit tillfälle i akt att prata om just aliens och dess eventuella existens. När Nasa firade 50 år pratade han öppet om att människor måste akta sig för aliens eftersom de antagligen inte har en liknande DNA-uppbyggnad som vi har. Därför kan vi bli oerhört sjuka vid exponering av ett främmande liv.

Han trodde också att det fanns en möjlighet för utomjordingar att använda solens energi för att skapa maskhål för att resa genom tid och rum.

