5 saker som gör att du får koll på Lucy Hawking

Lucy Hawking har gjort mycket i sin karriär. Hon är både journalist och romanförfattare, även filantrop och pedagog. Som efternamnet avslöjar är hon släkt med den forne fysikern Stephan Hawking, närmre bestämt hans dotter.

Men mycket mer har du kanske inte så bra koll på. Nyheter24 hjälper därför dig med att få bättre koll på vem Lucy Hawking faktiskt är.

Skrivit för flera stora tidningar

Lucy är utbildad journalist och hon har skrivit för de största tidningarna i USA och Storbritannien. Hennes byline finns i såväl Daily Mail, The Telegraph och The Times som i The Guardian och New York magazine.

Har skrivit en barnboksserie

Tillsammans med sin pappa skrev hon barnboken "George's Secret Key To The Universe" som har givits ut i 43 länder världen över och översatts till 38 språk.

Boken tillhör en bokserie med fem andra böcker: "George’s Cosmic Treasure Hunt" som gavs ut 2009, "George and the Big Bang" kom ut 2011, "George and the Unbreakable Code" gavs ut 2014, "George and the Blue Moon" från 2016 och den senaste "George and the Ship of Time" som kom ut i år.

Engagerad i autistiska frågor

Lucy är väldigt engagerad i frågor som rör autism. Detta eftersom hennes son William diagnostiserades med autism när han var yngre. Lucy arbetar därför mycket för att skapa stöd för människor som har autism.

Sonen William fick hon 1997 tillsammans med sin ex-man Alex Mackenzie Smith.

Enda dottern

Lucy växte upp i en av världens mest välkända familj. Hon är mellanbarnet och har två bröder. Den äldsta heter Robert och den yngre brodern Timothy.

Mångspråkig

Hon är en riktig fena på språk! Lucy studerade språk på "University of Oxford", så förutom engelska, som är hennes modersmål, kan hon tala franska och ryska. Under hennes tid på universitetet bodde hon under en tid i Moskva för att fokusera på sina ryska studier.

