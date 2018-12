Undersökning: Det här blir nästa stora pizzatrend

Trender, de finns i alla möjliga kategorier – hälsotrender, modetrender, resetrender – you name it. Ja det finns till och med förlossningstrender, något som Nyheter24 tidigare skrivit om.

Och självklart existerar även flera olika mattrender, däribland pizzatrender! Vi minns nog alla när vulkanpizzan började säljas på pizzorior runt om i landet, något som blev en rejäl snackis.

Men vad är nästa stora trend i "Pizza-Sverige"?

Svenskarnas fredagsmys på pizza

I veckan släppte hemkörningsföretaget Onlinepizza sin årliga statistik på svenskarnas pizzavanor 2018. Undersökningen visade också vilken pizza man tror kommer bli nästa pizzatrend, kan du gissa vilken?

Jo, nämligen Tacopizza!

Svenskarnas fredagsmys tros alltså hamna på pizzan snart. Undersökningen visar också att "Hälsopizzan" och "Hamburgarepizza" är något som kan komma att bli en trend i Sverige.

Andra trender

Kollar vi däremot tillbaka på andra saker som trendat i kategori "pizza" under 2018 hittar vi en del rolig fakta. Tillexempel äter 80 procent av svenskarna sin pizza med händerna direkt ur kartongen.

Men har du koll på vilken dag vi helst äter pizza? Enligt undersökningen så är fredagen den stora pizza-dagen. 37 procent svarar att de helst äter sin pizza då, tätt följt av lördagsätarna som står för 20 procent av svaren. Allra minst vill vi äta pizza på tisdagar. Det är bara 3 procent som helst mumsar i sig en pizza då.

Och med detta sagt låter nästa trend "Tacopizzan" som något som faktiskt kommer att uppskattas. Fredagstacon och fredagspizzan i en och samma måltid kommer bli ett vinnande koncept!

Men vilka pizzor är våra favoritpizzor? Det har Nyheter24 tidigare skrivit om och det kan du läsa här! Toppar din favorit listan?