Här är de bästa serierna som har premiär 2019

Finns det något bättre än att kolla serier när det är kallt och ruggigt väder ute och du har en hel lördag för dig själv? Nä, det tycker inte vi heller. Nyheter24 har listat de 10 bästa, mest efterlängtade premiärerna under 2019

1. Game of Thrones

Den numera kultförklarade serien som nått extrem popularitet sedan pilotavsnittet släpptes år 2011 Game of Thrones är tillbaka. I april i år släpps säsong åtta och kommer gå att streama på HBO Nordic.

Tycker du att det känns som en evighet till april kan du lindra abstinensen här:

2. Big little lies

HBO Nordics första säsong av den stjärnspäckade serien Big Little Lies fullkomligt trollband sina tittare. Nu får succén en uppföljare. Exakt när säsong två har premiär är ännu oklart, men att den kommer till streamingtjänsten i år är säkerställt.

3. The Handmaid's Tale

Den dystopiska framtid där kvinnor förslavas för att föda barn till rika, högt uppsatta män satte skräck i en hel värld när den första säsongen hade premiär för två år sedan. Nu är kioskvältaren The Handmaid's Tale tillbaka för en tredje säsong. Håll utkik på HBO Nordic under 2019.

4. Stranger Things

Aliens, mystiska företeelser och barn med övernaturliga krafter. Netflix-serien Stranger Things är till mångas förtjusning tillbaka med en tredje säsong den 4 juli i år. Den första teaser-trailern är släppt och du kan se den nedan:

5. The Affair

Den femte och antagligen sista säsongen av den populära och välgenomtänkta dramaserien The Affair har premiär på HBO Nordic våren 2019. Vi ser fram emot det mörka kärleksdramat med Dominic West och Ruth Wilson i huvudrollerna.

6. The Crown

Drottning Elizabeth II av England porträtteras i The Crown. I den tredje säsongen av serien har skådespelarna bytts ut då karaktärerna blivit äldre. Avsnitt där drama, politik och relationer skapar en stämning som är allt annat än bekväm, men vi kan knappt bärga oss. Någon gång i maj dyker serien upp på Netflix.

7. Orange Is the New Black

I närmare sex år har Orange Is the New Black fått många engagerade fans över hela världen. I serien får vi följa flera kvinnliga fängelsefångar i USA där drama, komedi och tragiska livsöden är vardag. Snart släpps den sjunde och sista säsongen som har premiär på Netflix i sommar.

Eftersom trailern inför denna säsong inte släppts än kan förra säsongens trailer vara värt ett återbesök:





8. The rain

Den danska thrillerserien som handlar om ett virus som sprids via regn och tar kol på en hel civilisation blev något av en succé när första säsongen hade premiär förra året. Under 2019 har den andra säsongen premiär på Netflix och vi väntar med spänning.

9. Black mirror

I december 2018 släpptes ett specialavsnitt av serien Black Mirror, med titeln Bandersnatch. Avsnittet har nått enorm popularitet de senaste veckorna och fans från hela världen kan knappt vänta tills fler avsnitt släpps.

Inget datum är satt, men att seriens femte säsong har premiär 2019 är så sant som det är sagt.

10. True Detective

Kriminaldramat True Detective är serien som blivit mer populär för varje säsong. Nu den 14 januari har den tredje säsongen premiär på HBO Nordic. Se den spännande trailern här:

Vi hoppas att du är lika taggad på ett grymt serieår som vi är.

