Egentligen, finns det någon bättre ursäkt att smita ifrån en jobbig situation än att just behöva gå på toaletten?? För inte är det många som har mage att hindra dig från ett toalettbesök? Men visst kan man känna igen sig i att det ofta kan vara dags för ett toalettbesök när det egentligen är tid för storstädning?



Dock är inte omotiverat långa toalettbesök superpoppis hos alla, utan faktiskt ett väldigt vanligt irritationsmoment i relationer. Vanligast är det män som låser in sig längre tid på toa. Hur kommer det sig egentligen?

"Det är en fristad"

– Det är en fristad, en möjlighet att få tid för sig själv, säger familjeterapeuten Trine Huseby till norska sajten kk.no.



Hon menar att ett toalettbesök blir som en slags flykt, att det blir en stund att få lite egentid. För att be om en liten paus från exempelvis sin partner är kanske inte så populärt i en relation..

Och framförallt när det handlar om vardagssysslor kan det vara riktigt skönt att få smita iväg en minut eller två.

Trines Huseby fortsätter till kk.no:

– I en familj är det ofta inte accepterat att gå in i garaget eller låsa in sig i sovrummet. Det är saker man måste komma överens om. Då är det enklare att gå in på toaletten en stund eftersom ingen kan komma med invändningar om när man får gå, eller hur länge man får sitta där.

Enligt familjeterapeuten verkar det alltså som så att männen är lite vassare på att ta pauser från vardagssysslorna än vad kvinnorna är. Men Huseby menar att bara för att männen är bättre på att ta paus så betyder inte det att de förtjänar det mer.

Så vad kan man göra för att dessa smygpauser ska undvikas?

– För att skydda jämlikheten mellan de två är det viktigt att hitta ett sätt att lösa det, som uppfyller båda sidornas behov, avslutar Huseby.

Vi ska alltså bli bättre på att dela på sysslorna i hemmet. Men framförallt, tjejer se till att ta er lite extra tid på toaletten!

