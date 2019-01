New York kan dränkas – polarisen smälter i rasande fart

Har du tänkt att resa till New York någon gång? Då är det dags att passa på innan det är för sent, för snart kommer USA:s största stad dränkas i vatten. Forskare har nämligen varnat för att isarna på Grönland smälter fyra gånger snabbare i dag än år 2004.

Isarna ovanför polcirkeln försvinner mer än vad experter tidigare har trott, vilket kommer leda till stigande havsnivåer. Detta skriver Daily Star.

I en ny studie publicerad i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskare upptäckt att isarna som smälte på Grönland mellan 2003-2013 kom från landets sydvästra region.

Grönlands isar smälter

Den delen av ön har väldigt få stora glaciärer, och forskare tror nu att isytan på Grönland kommer börja smälta.

Forskarna tror att orsaken till issmältningen till stor del beror på den globala uppvärmningen. Det gör att floder av vatten strömmar in till havet under de milda sommarmånaderna.

– Vi visste att vi hade ett stort problem med ökade isutsläpp av stora glaciärer. Men nu känner vi till ett annat allvarligt problem, säger professor Michael Bevis från Ohio State University, forskningsledare i studien.

Han fortsätter:

– I allt större utsträckning kommer stora mängder ismassa att att smälta och bilda floder som strömmar ut i havet.

Det betyder att Grönland förmodligen kommer bidra till en stigande havsnivå i framtiden.



Isarna på Grönland smälter fyra gånger snabbare i dag än år 2004. Bildkälla: Pixabay

New York och Miami kan svämmas över

Resultaten ska enligt forskaren ha "allvarliga konsekvenser" för amerikanska storstäder som New York och Miami, liksom önationer som är extra utsatta för översvämningar.

Och issmältningarna är heller inget som går att stoppa enligt Michael Bevis.

– Det enda vi kan göra är att anpassa oss och mildra ytterligare global uppvärmning. Det är för sent för att det inte ska bli någon effekt.

