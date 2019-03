Emil Jönsson Haag var en av världens främste längdskidåkare inom sprintgrenarna och tog hem flera ädla medaljer under sin framgångsrika karriär. Nu är han superaktuell som en av deltagarna i teveprogrammet Superstars 2019.

Han ställs mot andra idrottslegendarer som Susanna Kallur, Stefan Holm, Kajsa Bergqvist, Glenn Hysén, Anna Lindberg, Jonas Björkman och hans fru Anna Jönsson Haag i olika tävlingsmoment.

Hittills har Emil Jönsson Haag dominerat tävlingen och vunnit flera av tävlingarna. Och inför kvällens program står den mytomspunna springskyttetävlingen på agendan. Men skidåkaren har känt sig något stel efter hans insatser i programmet, så därför tog han hjälp av en massös för att mjuka upp kroppen inför den kommande tävlingen.

– Vi har tävlat i mycket saker som vi inte är vana vid, säger Emil Jönsson Haag i Superstars 2019.

Massösen ville trycka på det intima

Massösen berättade för skidåkaren hur nerverna går i kroppen och menade på att hon var tvungen att trycka på en ganska så intim triggerpunkt för att få stelheten att släppa. Men det var hennes kommentar som fick Emil Jönsson Haag att häpna.

– "I need to press right over your anus", säger han och citerar massösen.

Programledaren Jessica Almenäs och de andra deltagarna bryter ihop av skratt efter Emils kommentar.

"Det var skönt"

Jessica Almenäs: Och det hjälpte?

– Hjälpte och hjälpte, det var skönt, säger han.

Jessica Almenäs: Anna nu vet du vad din uppgift är när ni kommer hem.

Emils fru Anna häpnar över rumphistorien och får sig ytterligare ett gott skratt.

Se klippet ovan när Emil Jönsson Haag berättar om sin intima stund med massösen!

Emil Jönsson Haag och Anna Jönsson Haag deltar i Superstars 2019. Bildkälla: Ulf Palm/TT

Missa inte Superstars 2019 som sänds tisdagen den 12 mars klockan 21:00 på Kanal 5!