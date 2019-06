Så tittar du på Netflix och HBO offline

Har du satt dig på tåget med dålig mottagning och inte kunnat titta på din favoritserie via Netflix eller HBO? Ja, det klart du har. Vi alla har varit där.

Men du kan vara lugn, för att det går att titta på streamingtjänsterna offline. Men hur gör jag då tänker du? Det är faktiskt enklare än vad du tror.

Netflix

Tyvärr är det bara vissa serier och filmer som du kan ladda ned offline, men med tanke på det stora utbudet så lär du hitta något att fördriva tiden med under till exempel din nästa resa. Men för att se om just din favvo-serie är tillgänglig för att titta offline så söker du helt enkelt på titeln.

Filmer och serier som är tillgängliga har en nedladdnings-ikon längst ut till höger och illustreras i en pil som riktar nedåt med ett streck under.

För att se vilka titlar som du har laddat ned så går du in på nedladdningfliken – då ser du alla filmer och serier som du redan kan se offline.

Du kan även välja vilken videokvalité som du vill ha. Högre upplösning kräver mer minne, så har du ont om det i din lur eller padda så kan en lägre upplösning få plats.

Med några enkla knapptryck så kan du titta på Netflix offline. Bildkälla: Pixabay

HBO

HBO har ingen tillgänglig offlinetjänst att erbjuda. Dock finns det vägar att kringgå detta (det är lagligt, du kan vara lugn).

Tjänsten PlayOn – som finns till Windows, Android och iOS – kan ladda ned serier och filmer via ditt HBO-konto så att du kan titta offline.

Du loggar in med dina uppgifter på HBO Now och väljer titeln du vill spela in (det kostar cirka 10 kronor per nedladdning).

Filen kommer senare att ligga i ditt lagringsutrymme och kan spelas upp antingen via appen, iTunes eller din dator. Här finns en video med vidare instruktioner!