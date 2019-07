Experternas varning: Nu når extremvärmen Grönland

Nyheter24 har sedan tidigare skrivit om den värmebölja som slagit till både i Sverige och Europa.

Det har mätts temperaturer på över 40 grader i franska Paris, vilket är rent ut sagt livsfarligt. Även i Sverige har SMHI inte varit blyga med att utfärda klass 1-varningar runt om i landet.

Men extremvärmen stannar inte för det.

För nu når den nya marker.

Når Grönland

Den kommer, enligt prognoser, dra sig längre och längre norrut tills den når Grönland i början på kommande vecka.

Det betyder att inlandsisen kommer allt smälta i allt snabbare takt, skriver Sveriges Radio.

– Det här är en del av en större trend, temperaturerna i Arktis och på Grönland är för höga, förklarar Clare Nullis som jobbar vid Meteorologiska världsorganisationen.

Isen smälter i snabbare takt på Grönland. Bildkälla: Nick Cobbing/Greenpeace/TT

15 grader för mycket

Hur varmt kommer det då bli?

Jo, SMHI rapporterar att temperaturerna kommer höjas till mellan 12 och 15 grader på Grönland – vilket är 10 till 15 grader för varmt.

– Det kommer snabba på smältningen av inlandsisen, förklarar meteorologen Martin Stendel som jobbar vid Danmarks Meteorologiska Institut DMI, till SR.



Smältningsperiod

Normalt sett har Grönland en så kallad smältningsperiod som pågår mellan juni och augusti, men det oroväckande är att isen smälter tidigare nu, än vad den gjort föregående år.

Och ju mer is som smälter tidigt, desto mer is kommer att smälta längre fram. Hur detta fungerar är på grund av att den vita snön, tillsammans med is, reflekterar solstrålarna tillbaka ut i rymden som på så sätt reducerar värme och håller isen kall.

– Alla värmeböljor i det här områden är en värmebölja för mycket. Vi har sett att isarna har smält i allt snabbare takt de senaste veckorna och det här skulle förvärra en redan dålig utveckling, berättar Clare Nullis.



Värme absorberas

Vad skulle detta ha för konsekvenser på klimatet i framtiden?

Inte nog med att det kan leda till att havsnivåerna höjs och ekosystemen förändras, så kommer mörkare hav och land att exponeras när isen smälter. Det i sin tur leder till att värmen absorberas och temperaturerna ökar, rapporterar Expressen.

