Skrämmande upptäckten: Isen smälte på 3 400 meters höjd

Bryan Mestre är en van bergsklättrare, som har bestigit de franska alperna ett flertal gånger.



Men efter en upptäckt han gjorde i slutet av juni, vill han nu varna andra för hur klimatet påverkas av de europeiska värmeböljorna.

3 400 meter över havet

Han hade befunnit sig 3 400 meter över havet i Mount Blanc, när han såg den oroande upptäckten.

Trots den höga höjden, där det egentligen bara borde existera snö och is, hade en pool av smält is skapats.

Han lade upp två fotografier på sin Instagram, med tio dagars mellanrum mellan bilderna.

Den första bilden som Bryan lade upp. Bildkälla: Instagram/bryanthealpinist

Den första bilden visar endast is och snö, men ser man på den andra bilden har det redan hunnit smälta så pass att en liten "sjö" bildats mellan bergen.



Och den andra bilden som Bryan lade upp. Bildkälla: Instagram/bryanthealpinist

"Det är dags att höja varningarna. Bara tio dagars extrem värme räckte för en sjö att bildas mellan Dent du Géant och Aiguilles Marbrées", skriver han under bilderna han lade upp.



Han skriver vidare under texten att han har varit på samma ställe som på bilden flera gånger, men att detta är första gången han sett flytande vatten där. Han förklarar att deras vattenflaskor till och med brukar frysa till is om de befinner sig på den höjden under en dag.





Inte första gången detta upptäckts

Ludovic Ravanel är en erfaren glaciolog som redan 2015 lade märke till exakt samma problem, vilket han utan tvekan kopplade till den globala uppvärmningen, skriver Independent.