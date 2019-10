Bilderna är tagna med endast sju månaders mellanrum och har väckt väldigt starka reaktioner på sociala medier.

I det Facebook-inlägg som delats över 65 000 gånger visar Jennifer Salfen-Tracy den enorma kropps- och hälsoförändring som sonen Cody Bishop gått igenom.

Detta till följd av 27-åringens tunga amfetamin- och heroinmissbruk.

Höll det hemligt

Jennifer Salfen-Tracy försökte länge hålla sonens missbruk hemligt för omgivningen. Sedan insåg hon att många är i samma situation och att hon därför borde berätta.

Cody Bishop är för närvarande hemlös i Los Angeles i USA, och mamman har inte hört av sin son på flera veckor.



– Jag har förstått att det finns så många andra familjer som också brottas med det här, men som inte vill prata om det. Det här är ett stort samhällsproblem och det är viktigt vi försöker lösa det, skriver hon i ett Facebook-inlägg.

Hon förklarar också hur hemskt det är att se sonens förändring och beskriver det som "heroinets och amfetaminets ansikte".

I ett annat inlägg tackar hon alla som har delat och kommenterat hennes inlägg, och menar att stödet betyder mycket.

Drogkrisen i USA

Under slutet av 1990-talet så gick amerikanska läkemedelsföretag ut och försäkrade att opiater, som heroin också sorterar under, inte är beroendeframkallande.

Stora mängder opiater skrevs då ut i smärtstillande syfte till patienter.

Den omfattande användningen av dessa substanser ledde då till att receptbelagda läkemedel, samt andra typer av opiater som heroin och fentanyl, började missbrukas kraftigt.

Bara mellan 2016 och 2017 dog över 130 personer varje dag i överdoser i USA.

Utöver det så missbrukade över 11,4 miljoner människor receptbelagda opiater under samma år, enligt U.S. Department of Health and Human Services.

