Greta Thunbergs tuffa utspel: "Då skulle regeringen falla lätt"

Greta Thunberg har tidigare rest runt i USA där hon varit med på massor av klimatstrejker.

Men 16-åringen bestämde sig sedan för att röra sig bort från Nordamerika – för att medverka vid den stora klimatkonferensen COP25 i Madrid.

Hon färdades dit i segelbåt med hjälp av bland andra den 26-åriga stjärnseglaren Nikki Hendersson. Något du kan läsa mer om här.

Höll tal inför jättepublik

I fredags höll hon ett tal på plats i den spanska huvudstaden som ska ha samlat omkring en halv miljon åhörare.

– Vi är här i dag för att COP25 pågår just nu. Världsledarna har samlats här i Madrid för att förhandla om vår framtid. Jag skulle kunna berätta att hoppet inte sitter i väggarna på COP25, hoppet är här ute med er, sa Greta Thunberg och möttes av jubel från den stora folksamlingen.



Tror inte på politikerna

I en intervju med DN så berättar Greta Thunberg om vad hon förväntar sig av toppmötet – och hon verkar inte vara alltför entusiastisk.

– Jag tror att mötet kommer bli ungefär som förra året. Att man håller på med förhandlingar som ingen riktigt vet vad de handlar om. Och så kommer politikerna förmodligen att vara jättestolta när det är slut, säga att de har uträttat mästerverk. Sen kommer det inte leda till någonting, säger hon.

Miljökämpen menar vidare att världsledarna som hon hunnit med träffa inte förstår allvaret.

Hon ger ett exempel och hävdar att om svenska befolkningen skulle säga "Vi har fått nog!", och börja protestera, "då skulle regeringen falla väldigt lätt", förklarar klimataktivisten för DN.

Inte skrivit klart talet

16-åringen kommer att tala under konferensen på onsdag, men hon har ännu inte skrivit klart sitt tal.

Men hon vet på ett ungefär vad hon ska säga.

– Uppenbarligen är jag ganska dålig på att hålla tal. För det enda folk tar upp från talet i New York är att jag sitter och säger ”How dare you? You have stolen my dreams and my childhood” och det är inte det jag vill kommunicera. Jag vill ju kommunicera fakta. Och om man utelämnar det resten av talet handlar om, om man bara tar ut tre meningar, så framstår jag ju som en idiot, säger hon till DN.



