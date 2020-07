Nina Glimsell efter uppbrottet med Dennis: "Känner mig övergiven"

Dokusåpadrottningen Nina Glimsell träffade Dennis Mlivic i senaste säsongen av Ex On The Beach, och kärleken sprudlade mellan dem sedan första dagen de träffades.

Tittarna fick följa med paret i deras upp-och nedgångar under säsongen, och det slutade med att de stod som ett officiellt par i sista avsnittet.

Gjorde slut i juni

Direkt efter inspelningen åkte Dennis och Nina ut och reste tillsammans, och deras följare fick hänga med genom vloggar och andra uppdateringar på sociala medier.

Men det var i slutet av juni som paret gick ut med att de gjort slut på Instagram, något Nyheter24 skrivit om här.

"Inte helt hundra"

De valde att inte kommentera någonting vidare. Sedan dess har Dennis uppdaterat sin Youtube flitigt, då han flyttade tillbaka till sin båt i Kroatien. Nina har det däremot varit relativt tyst ifrån – tills nu.

– Jag har inte varit helt hundra i hur jag mår. Man måste ge sig själv lite tid och jag har gjort det nu.

Känsligt

I vloggen hade hon planerat att visa upp sin lägenhet, men då vloggarna innan de gjorde slut handlade om att de inredde den tillsammans, blev det ett känsligt ämne för Nina:

– Jag har inte orkat visa lägenheten, jag inredde den med mitt ex och då blir det lite såhär... ska jag sitta och visa den nu... Allt blev väldigt konstigt.

"Känner mig oälskad"

Nina berättar vidare att hon alltid varit en hopplös romantiker, och inte sällan blir kär i kärleken. Hon förklarar att hennes mamma fick barn väldigt tidigt, vilket det då för Nina alltid varit en dröm att kunna starta familj tidigt och gifta sig med sin drömman.



– Nu vet jag inte om jag någonsin kommer kunna lita på någon igen. Det handlar inte om otrohet, det handlar nog bara om att jag känner mig väldigt övergiven och oälskad. Jag tänkte förut att "hur kan man göra så mycket rätt, och så blir det så fel?"

Hon avslutar vloggen med att berätta att hon vill fokusera på sig själv framöver.

– Det är första gången i mitt liv jag vill vara singel, det är första gången i mitt liv jag vill vara själv.