I fredags bekräftade USAs president Donald Trump, 74, att han och hans fru Melania Trump, 50, har testats positivt för covid-19. En nyhet som chockade hela världen.

Trump har under året kritiserats mycket för sin hantering av den globala pandemin som världen står inför. I början av spridningen av coronaviruset sa presidenten att det inte skulle komma att bli ett hot för USA och under flera månader vägrade han att fotograferas med en mask, skriver The New York Times.

Idag har över 200 000 amerikaner dött av viruset och Donald Trump vårdas på sjukhus.

Donald Trump meddelade på fredagen att han testats positivt för covid-19. Bildkälla: STELLA Pictures / Splash News.

Detta pekar på ett allvarligt fall av covid-19

Trots att Trumps läkare insisterar på att presidenten mår bra, samt att han verkar pigg i sina videohälsningar på Twitter, är det många detaljer som pekar på att detta inte riktigt stämmer.

Experter menar nu att detaljerna kring behandlingen som används på presidenten pekar på att han är sjukare än vad läkarna vill erkänna, rapporterar The New York Times.

Här är 3 saker som pekar på att presidenten har ett allvarligt fall av covid-19.

Fluktuerande syrenivåer – Donald Trumps läkare berättar att presidentens syrehalter har sjunkit till en nivå som kan indikera att patientens lungor äventyras. Detta symptom ser man hos många patienter som är allvarligt sjuka i covid-19.

Behandling med steroidläkemedel – läkarna berättar även att Trump under helgen har ordinerats en medicin vid namn Dexametason. Ett läkemedel med steroider som har en stark påverkan på immunförsvaret och har dödat flera coronapatienter. Detta läkemedel är dessutom reserverat för allvarligt sjuka, då det inte har visat sig vara till nytta för patienter med mildare symptom, och kan till och med anses riskabelt.

Övervikt & diabetes – Donald Trump är måttligt överviktig vilket ofta kan leda till högt blodtryck och diabetes. Däremot finns det ingen information om att presidenten skulle lida utav diabetes och hans blodtryck sägs ska vara under kontroll. Det är fortfarande värt att nämna att dessa tillstånd har bevisats som faktorer för allvarlig covid-19.

Trumps läkare berättar om presidentens tillstånd och vilka behandlingar som används. Bildkälla: STELLA Pictures / Splash News.

Läkare kritiserar Trumps överraskning

Presidenten meddelade igår på Twitter att han mår bättre och passade även på att tacka de arbetande på sjukhuset där han vårdas.

I en video berättade Trump att han även planerat en överraskning för sina anhängare som stod utanför sjukhuset för att visa sitt stöd.

Han kom sedan åkandes i en bil och vinkade till fansen. Trump hade på sig mask och gjorde tummen upp, för att sedan återvända till sin svit på sjukhuset.

Nu kritiseras han av en läkare på sjuhuset, rapporterar DN.

"Varenda person som vistades i fordonet under den fullständigt onödiga presidentåkturen måste nu sättas i karantän i 14 dagar. De kan bli sjuka. De kan dö. För politisk teater. Beordrade av Trump att sätta deras egna liv i fara för teater. Detta är galenskap.", skriver Dr James P. Phillips på Twitter.

President Donald Trump gör tummen upp till fansen utanför sjukhuset. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp/abaca press.

