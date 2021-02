Nya förslaget: Stäng Systembolaget på lördagar

Sedan coronapandemins början har ett flertal länder, däribland Thailand och Mexiko, infört tillfälliga förbud mot alkoholförsäljning. För lite mer än en vecka sedan kunde även Nyheter24 rapportera om hur Norge stängde deras motsvarighet till Systembolaget, Vinmonopolet, som ett led i att försöka minska smittspridningen.

Långa köer till det norska Vinmonopolet innan stängningen. Foto: Jil Yngland/TT

I Sverige har man inte haft ett lika strikt förhållningssätt gentemot alkoholkonsumtionen under coronapandemin. Den främsta åtgärden har varit att stoppa serveringen av alkohol på krogar efter klockan 20, vilket Nyheter24 tidigare skrivit om.



Men nu kan svenskarnas tillgång till alkohol stramas åt ytterligare — i alla fall om regeringen följer det nya förslaget från en grupp forskare.

Ny rapport

För några dagar sedan publicerade en grupp forskare en ny rapport vid namn "Alkohol och coronapandemin: Om människor, samhälle och politik".

Foto: Isabell Höjman/TT

Rapporten, som är en sammanställning av all den forskning som berör alkohol och corona, fokuserar på alkoholens påverkan på smittspridning, både i termer av kroppens mottaglighet och människans beteendemässiga förändringar. I tillägg till det behandlas även hur policyförändringar när det gäller alkohol har påverkat smittspridningen i olika länder.



Så påverkar alkohol smittspridningen

Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Göteborgs universitet och läkare vid Sahlgrenska sjukhuset, är en av forskarna bakom den nya rapporten. Enligt henne kan alkoholkonsumtion påverka smittspridningen negativt.

Frida Dangardt. Foto: Nicke Johansson

— Det påverkar smittspridningen på två sätt. Först och främst så vet vi att även en låg alkoholkonsumtion påverkar immunförsvaret. Alkohol gör alltså att man smittas lättare av corona, men även att man kan bli sjukare, säger Dangardt till Nyheter24 och fortsätter:



— Den andra biten handlar om beteendeförändringar i samband med att man dricker alkohol. Alla som någon gång druckit alkohol vet ju att man tappar lite av sitt omdöme. Man lutar sig närmre folk, man pratar mer och man pratar högre, vilket man vet resulterar i att utandningen blir mer omfattande och då kan potentiellt mer virus spridas, säger Dangardt.

Alkoholkonsumtion gör också, enligt Dangardt, att människor blir sämre på att tvätta händerna, hålla avstånd och använda ansiktsmask på rätt sätt.

"Stäng Systemet på lördagar"

För att minska smittspridningen och för att minska belastningen på svensk sjukvård under den rådande pandemin föreslår forskarna bakom studien att man begränsar svenskarnas tillgång till alkohol.

Foto: Jessica Gow/TT

— Vi vet att sjukvården normalt sett är väldigt belastad av alkoholskador. I Sverige har man ungefär 60 000 sjukhusinläggningar per år som beror på alkohol. Vill man då minska belastningen på sjukvården, då ska man minska alkoholkonsumtionen bland befolkningen, säger Dangardt och fortsätter:



— I Sverige har vi Systembolaget och då kan en åtgärd vara att stänga Systemet på lördagar.

Förutom denna potentiella åtgärd menar Dangardt att man i Sverige, under en kortare period, skulle kunna dra in alkoholtillstånden på krogar. En sådan åtgärd har, enligt rapporten, haft en positiv påverkan på just sjukvårdsbelastningen i andra länder.

Läs mer

Regeringens nya coronabesked: Alkoholstoppet förlängs

Dricker du alkohol? Då är risken större att bli sjuk i covid-19

Detta händer i kroppen om du har en vit månad