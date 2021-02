Under torsdagen kom beskedet att regeringen förlänger alkoholstoppet i minst en vecka, men allra troligast månaden ut.

– Regeringen har för avsikt att förlänga förbudet att sälja alkohol efter 20.00 till den 28 februari. Regeringen beslutar om att förlänga förbudet därefter, sa socialminister Lena Hallengren (S) då.

Förbudet innebär att restauranger och barer inte får servera alkohol efter klockan 20 – men vad som gäller sedan tolkar fler kommuner helt olika.

Alkohol borta 20.30

De allra flesta kommuner i landet tolkar det som att att krogarna behöver stänga 20.30, för att sedan få öppna igen 21.30 men utan alkoholservering.

Så här skriver Helsingborgs kommun:

”Enligt alkohollagen ska serveringsstället vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut.Det betyder att gästerna ska ha lämnat serveringsytan eller lokalen senast 20:30.”

Men flera kommuner i landet, som Östersund, Lund, Västervik, Mora och Ljungby gör en annan tolkning. Här får gästerna sitta kvar hela kvällen – trots alkoholstoppet.

Kommunerna väljer att tolka förbudet som att alkohol ska sluta säljas klockan 20.00 och att den ska vara borta från borden 20.30. Däremot får gästerna får sitta kvar och dricka läsk, folköl och kaffe tills dess att serveringstillståndet för respektive krog är slut.

"Detta för att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla ska ta sig ut samt senare in igen", skriver Lunds kommun.

"Stelbent alkohollag"

Senast ut i raden kommuner som öppnar upp för krogarna är Östersund. Sedan i torsdags får restaurangerna och barerna ha öppet även efter halv nio.

– Vi vill ha det alkoholtomt, men inte folktomt. Det är grunden till beslutet, säger Magnus Rönnerfjäll (C), ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden till Nyheter24 och fortsätter:

– Det är en näring som blöder. Som tidigt hade restriktioner och som jobbat stenhårt med det här. Beslutet handlar inte om mer alkohol på något sätt, men kanske att restaurangerna kan ha en sittning till.

Vad tycker du om att förbudet kan tolkas så olika?



– Jag tycker att alkohollagen är något stelbent ibland. Klart att det ska vara ordning och reda på serveringen, men det slår väldigt snett. En pizzeria eller restaurang som serverar folköl kan ha öppet som de vill, därför blir det fel, säger Rönnerfjäll.

