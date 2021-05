Väderprognosen denna vecka ser inte särskilt ljus ut, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu kan faktiskt väntan efter sol, tunna jackor och varma trottoarer vara över.

– Vi har en högtrycksrygg som växer in under söndagen, då börjar långsamt varmare luft leta sig in och drar sig norrut under nästa vecka, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Redan på måndagen kan vi känna av det milda vädret på flera håll i landet – allra varmast ser det ut att bli på den sydöstra sidan.

– Vi kommer upp till i alla fall 15 grader, sen några grader till ser det ut som vissa dagar. Vi skulle kunna närma oss 20 grader i den allra sydostligaste delen, säger Hallberg.

Men meteorologen påpekar dock att det fortfarande är en tidig prognos, så inget är fullt säkert än.

Redan nästa vecka kan det blir uppemot 20 grader på vissa håll i landet. Foto: Hasse Holmberg/TT

Var är det sol då?

Temperaturerna blir lite lägre i de västra delarna av landet, då ser ut att bli en del regn. Den här veckan är det i Norrland man ska vara om man vill ha en chans till solglimt.

– Längre söder ut är det ett nederbördsområde som passerar med regn och i norra delarna snö. Det ser ut att ligga kvar till fredagen ungefär, säger Moa Hallberg och lägger till:

– Det är kallt för årstiden, men det är inget ovanligt.

Våren är officiellt här i nästan hela landet, förutom delar i fjällkedjan. Men den officiella sommaren vet vi i nuläget inte när den kommer, då ska det vara en dygnsmedeltemperatur över tio grader fem dagar i rad.

Men en vecka med nära sommarvärme är inte fy skam!