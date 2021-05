Här tvingas BB stänga i sommar – på grund av personalbrist

Under flera års tid har BB-avdelningen på Lycksele Lasarett haft svårt att få ihop bemanningen under semesterveckorna. I år gick det inte – och man tvingas hålla stängt under tre veckor i juli och augusti.

Beslutet innebär att länets höggravida kommer behöva ta sig till andra omkringliggande sjukhus istället.

Höggravida tvingas till lång bilresa

Den närmaste förlossningskliniken finns i Umeå – nästan två timmar bort med bil.

– Det är katastrof. Jag hade inte hunnit någonstans med mina förlossningar, säger tvåbarnsmamman Madelene Sundberg till P4 Västerbotten.

"Det är bra att de stänger"

Beskedet kommer bara drygt en månad innan den temporära nedstängningen.

Trots det har Malin Lindqvist, som själv arbetar på Lycksele lasarett, förståelse för beslutet.

– Det är klart att det blir längre till Umeå, men det är bra att de stänger. Är det så pass personalbrist att man inte kan upprätthålla patientsäkerheten så är det rätt beslut att ta. Att ha Sveriges minsta BB med dålig bemanning är ju inte säkert, säger hon till P4 Västerbotten.