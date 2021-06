Tre av världens värsta kvinnliga sektledare

Kvinnliga sektledare är en sällsynt kategori. Anledningen är enligt forskning fortfarande ganska oklar, men vissa påstår att det till viss del beror på att kvinnor som växer upp och blir sektledare behöver ha varit med om mer specifika omständigheter i livet för att det ska gå så pass långt.

Men visst finns det kvinnor som kommit att bli sektledare. Vi listar några av dem.

Anne Hamilton-Byrne

Under mitten av 1960-talet formades en grupp vid namn "The Family", även kallad "Santiniketan Park Association" eller "Great White Brotherhood" fram i Australien. Ledaren var ingen mindre än den ökända Anne Hamilton-Byrne, som föddes under namnet Evelyn Grace Victoria Edwards den 30 december 1921.

Hamilton-Byrne var utan tvekan övertygad om att hon var en reinkarnation av självaste Jesus och samlade därför en följeskara för att sedan starta en sadistisk sekt.

Sektledaren framställde sig själv som en moderlik, kristen person. Faktum var dock att hon bakom stängda dörrar fysiskt och psykiskt misshandlade barn när de inte visade sin kärlek till henne. De 28 barnen hade hon både olagligen adopterat och möjligen kidnappat för att under en tid förbereda dem för apokalypsen – som hon menade var nära.

Under sin tid som sektledare klädde hon barnen i identiska kläder och frisyrer. Hon tvingade i dem droger som LSD, svälte dem och skrämde dem till underkastelse. Detta pågick till dess att några av barnen lyckades fly och meddela myndigheterna, som sedan kunde rädda resterande offren.

Anne Hamilton-Byrne avled 2019 i Melbourne efter en lång tid av demens.

Valentina de Andrade

Mellan 1989 och 1993 härjade Valentina de Andrade i norra Brasilien då hon fick för sig att alla pojkar födda efter 1981 var onda och behövde offras. Någon Gud trodde hon däremot inte på och hon ansåg att Jesus var en främmande Messias vars enda syfte var att förbereda mänskligheten för domedagen och lära oss om kärlek och medkänsla.

Valentina de Andrade menade även att hon blivit utsedd av utomjordingar, som berättat för henne om världens undergång. För att undvika domedagen var det alltså hennes uppgift att offra så många pojkar hon kunde som var födda efter 1981.

Sekten, som gick under namned "The Superior Universal Alignment Cult", började alltså mörda utsatta, ensamma och hemlösa barn i staden Altamira och kunde fortsätta med detta på grund av att Altamira hade en flod som tog med sig offren långt bort.

Efter ett tag började befolkningen dock bli misstänksamma. Flera rapporter om saknade personer kom in till polisen. 1993 hade 19 pojkar försvunnit, varpå fem hittades mördade med tecken på att ha blivit våldtagna, torterade och kastrerade.

Slutligen lyckades en av offren fly och kunde därför meddela till polisen vad som faktiskt pågick. Pojken berättade att det inom sekten fanns högt respekterade läkare, advokater och poliser som alla deltagit i de fruktansvärda brotten.

Bonnie Nettles

Bonnie Nettles var en del av den ökända sekten "Heaven's Gate" då hon under tiden var tillsammans med Marshall Applewhite. Paret startade domedagssekten och fick med sig en rad anhängare, som alla väntade på att ett utomjordiskt rymdskepp skulle rädda dem från jordelivet. Insikten som paret fick var att de var "utvalda" och skulle ta sig till "the kingdom of heaven". Genom flera år av predikande fick de med sig 39 personer.

Tron blev så pass stark att de 39 medlemmarna i sekten slutligen begick kollektivt självmord 1997 genom att få i sig pentobarbital och etanol i San Diego, Kalifornien. Detta samtidigt som vi kunde se kometen Hale-Bopp passera jorden.