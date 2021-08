Polisen efter skjutningen i Kristianstad: "Ett enormt bakslag"

Under onsdagens pressträff meddelade polisen i Kristianstad att männen som är misstänkta för dådet alla är under 18 år. Foto: Johan Nilson/TT

Under onsdagen höll polisen i Kristianstad pressträff med anledning av tisdagens skjutningar, där tre personer skadades allvarligt. Männen, som är under 18 år, är skäligen misstänkta för mordförsök. Nu sätter polisen in trygghetsskapande åtgärder.