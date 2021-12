Tidigare Knutby-medlemmen om alkoholen i sekten

En kort bilfärd från Uppsala ligger Knutby, en liten by med en historia av mord och mordförsök, inom samhällets frikyrkoförsamling. Det var dessa händelser som gav inspirationen till den nya dramaserien "Knutby".

I en intervju med Nyheter24 berättar tidigare sektmedlemmen Emma Gembäck, 45, om hur förtärandet av alkohol framställs i serien och hur det var i verkligheten.

KNUTBY FÖRSAMLING

Vad hände i Knutby?

Under 2004 blev en kvinna vid namn Alexandra Fossmo blev mördad i Knutby med flera skott i huvudet, när hon låg och sov.

Hennes man Helge Fossmo, 50, åtalades för att ha fått Sara Svensson, i media kallad "barnflickan" till att begå mordet. Grannen till paret skadades också svårt. Både Svensson och Fossmo dömdes senare för mordet och mordförsöket. Läs mer om det här.

Vem är Emma Gembäck?

Emma Gembäck har varit medlem i Knutby-sekten, en sekt som idag är mycket omtalad. I sekten var hon pastor under en period.

Under sex års tid var hon utfryst och utsatt i sekten, samtidigt som hennes man Peter Gembäck, 48, tillhörde den innersta kretsen allra närmast Åsa Waldau, som kallades för Kristi brud.

Emma Gembäck

Är Knutby-serien sann?

Serien släpptes den 1 november på C More och är en exklusiv C More produktion. Serien är i sex avsnitt och är regisserad av Goran Kapetanovic som ligger bakom SVT-succén "Kalifat" från 2020. Serien är baserad på romanen med samma namn, skriven av Jonas Bonnier. Läs mer om serien här.

Gembäck berättar att hon tycker det är problematiskt att serien heter Knutby, eftersom vissa händelser i serien speglar verkligheten och andra inte.

– Jag ser vad som stämmer och vad som inte stämmer, berättar hon.

Emma Gembäck och Peter Gembäck på väg in i rättegångssalen

Emma Gembäck om alkoholen i Knutby-sekten

I intervjun med Nyheter24 berättar Gembäck att alkohol förtärdes inte i den mängd som serien beskriver. De hade nämligen inte alls alkohol i offentliga sammanhang.

Hon berättar också att Heléne Fossmo, Helges första fru, framställs fel i serien.

– Hon framställs som någon, som dricker ganska mycket och gör bort sig, dansar runt. Sådan var hon överhuvudtaget inte.

Se hela intervjun med Emma Gembäck i spelaren ovan.