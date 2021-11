Tidigare Knutby-medlemmen avslöjar: Vi hånade henne offentligt

Ungefär 40 minuter från Uppsala ligger Knutby, en liten by som har gjort sig känd för mord och mordförsök, inom samhällets frikyrkoförsamling. Den 1 november lanserades serien "Knutby" som tog inspiration från de verkliga händelserna i den lilla byn.

Nyheter24 pratade med den tidigare sektmedlemmen Emma Gembäck, 45, om sin tid i sekten.

Knutby församling. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Det var 2004 som Alexandra Fossmo mördades genom att hon blev skjuten i huvudet med flera skott, när hon låg och sov.

Alexandra Fossmos man Helge Fossmo, 50, åtalades för att ha fått Sara Svensson, i media kallad "barnflickan" till att begå mordet. Grannen till paret skadades också svårt. Både Svensson och Fossmo dömdes senare för mordet och mordförsöket. Läs mer om det här.

Serien om Knutby

Serien Knutby släpptes den 1 november på C More och är en exklusiv C More produktion. Serien är i sex avsnitt och regisserad av Goran Kapetanovic som ligger bakom SVT-succén "Kalifat" från 2020. Serien är baserad på romanen med samma namn, skriven av Jonas Bonnier. Läs mer om serien här.



Serien om Knutby. Foto: Ida Borg/Aril Wretblad/TV4

Vem är Emma Gembäck?

Emma Gembäck är en tidigare medlem i Knutby-sekten. Under en period var hon också pastor, 45-åringen berättar i intervjuer att hon både ser sig som offer och förövare efter sin tid i församlingen.

Under sex års tid var hon utfryst och utsatt i sekten, samtidigt som hennes man Peter Gembäck, 48, tillhörde den innersta kretsen allra närmast Åsa Waldau, som kallades för Kristi brud.

Foto: Privat

Gembäck om Robért: Hon var en fiende

Under sin tid i sekten hade paret Gembäck kontakt med Rigmor Robért, 73, som är läkare och psykoterapeut analytiker. Gembäck förklarar att Robért var mycket engagerad i sekten under många år.

Här förklarar Rigmor Robért hur Åsa Waldau lyckades ta makten över en hel församling

Rigmor Robért. Foto: Leo Sellén / TT

– För oss var hon en fiende, berättar Gembäck och fortsätter.

– Vi hade hånat henne mycket offentligt och pratat illa om henne, anmält henne.

Familjen Gembäck ansåg att Robért förföljde dem, vilket resulterade i flera anmälningar.

Men när sekten upplöstes tog Peter Gembäck kontakt med Robért och bad henne om förlåtelse. Paret träffade Robért och utvecklade en vänskap. Efter många intressanta samtal tillsammans, startade Emma Gembäck och Rigmor Robért Sektpodden.



Se hela intervjun med Emma Gembäck i spelaren ovan.