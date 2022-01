Bästa dejtingtipsen för Dating Sunday: då ska du vara online

Idag den 2 januari är det Dating Sunday vilket historiskt sett är en av de mest trafikerade dagarna på dejtingapparna under hela året.

Nu avslöjar appen Tinder att många singlar kommer ta chansen att hitta sin nya +1. Här är tipsen alla borde testa för ett lyckat nätdejtande!

Hur dejtar man online?

Av de som använder dejtingappen Tinder svarar 33% att de söker efter en 'partner in crime'.

Medlemmarna kommer nu kunna välja från olika "2022-goals" vilket kommer göra det lättare att hitta sin perfekta match. Helt enkelt någon som delar samma mål och passion.

"Gemensamma intressen och mål ökar chansen att matcha med någon, och vi tror att singlar under Dating Sunday kommer att söka sig till människor som delar samma ambitioner”, säger Laura Wilkinson-Rea, Director of Communications, UK / Director of Comms Nordics på Tinder.



3 bästa dejtingtipsen online

Tinder har själva listat de 3 bästa tipsen som alla singlar borde testa inför Dating Sunday idag:

3/5/11: dela minst 3 intressen - lägg till minst 5 bilder - skriv minst 11 ord i din profil.

dela minst 3 intressen - lägg till minst 5 bilder - skriv minst 11 ord i din profil. Var online på bästa sändningstid - precis som på nyårsafton då midnatt är den bästa tiden att vara på dansgolvet, kolla på fyrverkerierna eller kyssa din crush, så är 19.00-22.00 tiden du ska vara på Tinder under Dating Sunday. Så, ställ in allt annat vid denna tid om du vill träffa någon ny!

- precis som på nyårsafton då midnatt är den bästa tiden att vara på dansgolvet, kolla på fyrverkerierna eller kyssa din crush, så är 19.00-22.00 tiden du ska vara på Tinder under Dating Sunday. Så, ställ in allt annat vid denna tid om du vill träffa någon ny! Digitalt först, IRL sen - Innan ni träffas i verkligheten (IRL) kan man videochatta först. Ett grymt tips om man vill ta lite tid till att lära känna den man matchat med innan man kastar sig in i det nya året tillsammans.

Källa: Tinder