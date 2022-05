Elon Musk vill slopa Twitterförbud för Trump

Elon Musk på en gala i New York den 2 maj. Foto: TT

Om hans förvärv av Twitter går igenom har Elon Musk för avsikt att ta bort avstängningen av USA:s expresident Donald Trump. Det meddelar Musk under en intervju på FT:s ”Future of the Car”-konferens enligt CNBC, vilket Omni var först med att rapportera om.