Lyxfällan-Magnus avslöjar – det här är det mest orimliga en deltagare har lagt pengar på

Lyxfällan har sänts på TV3 i över 30 säsonger, och just nu är det ekonomerna Magnus Hedberg och Magdalena Kowalczyk som reser land och rike runt för att hjälpa deltagarna att komma på rätt köl.

I långköraren Lyxfällan har deltagarna försatt sig i skuld på en mängd olika sätt. Det kan vara ett shoppingberoende som gått över styr, ett festande som spårat ur eller ett bilintresse som blöder alldeles för mycket pengar.

Det här är det mest orimliga en Lyxfällan-deltagare lagt pengar på

Under programmets alla år har det funnits en hel rad med sjuka utgifter som deltagarna har. Men något av det som Magnus Hedberg anser vara mest orimligt att lägga pengar på är spelande. Han tar upp ett exempel under programmets gång där just detta skedde.

– Det var en storvinst på 500 000 som spelades bort på en timme. Han hade kunnat göra sig skuldfri och haft en insats till en lägenhet på den orten, men brände iväg det på en timme, och började sen belåna sig för att vinna det tillbaka, berättar Magnus Hedberg för Nyheter24.

Lyxfällan-fallet Magnus Hedberg refererar till var när deltagaren Christoffer, som då var 25 år, vann 500 000 kronor, för att sedan spela bort det på en timme. Han medverkade i programmet 2018, och hade då den högsta månadskostnaden i Lyxfällans historia.

Christoffer medverkade i Lyxfällan 2018. Foto: TV3/Lyxfällan

Magnus Hedbergs varning: "Ett udda sätt att bränna sina pengar"

Magnus Hedberg förklarar att man bränna stora summor pengar, under väldigt kort tid, på just onlinespel.

– Där det går allra snabbast, läskigt fort, att göra av med stora pengar är ju i spelsvängen, säger Lyxfällan-experten och fortsätter:

– Sen är det också deltagare som har spelat bort pengar med mobilspel där det inte ens finns en chans att vinna. Utan de har köpt “skins” och uppgraderat sin alias i något spel, och lagt en månadslön på det. Så det är ju också ett klart udda sätt att bränna sina pengar.

Enligt Lyxfällan-experten var trösklarna fler när man förut endast kunde spela om pengar på fysiska casinon, snarare än när man nu kan spela från datorn eller mobilen från soffan hemifrån.

– Idag kan du sitta hemma i mjukisbrallor och spela bort enorma belopp som tar ett decennium att reparera, säger Magnus Hedberg.