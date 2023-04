SJ:s vd: Svenska folket har hatkärlek till SJ

Det nya åtgärdsprogrammet presenteras i anslutning till SJ:s stämma där även delårssiffror för det första kvartalet presenteras.

Under parollerna "Omtag svensk järnväg" och "Det svenska folket förtjänar bättre" är det ett arbete som ska ske under 2023.

— Man måste kunna lita på att tåget går och kommer fram i tid, så ser det inte ut i dag inom svensk järnväg, säger Monica Lingegård självkritiskt angående varför arbetet nu sjösätts.

— En stor intressent i det här är regionerna, en annan är svenskt näringsliv. Vi kommer också söka stöd utomlands, det går säkert att ta intryck och innovation även om vi i Sverige har en konstruktion som gör att det väldigt lätt blir störningskänsligt, säger hon och betonar att arbetet ska innebära konkreta förslag redan i år.

Ett biljetthaveri

Monica Lingegård tog över som vd 2020. Förra året präglades till stor del av biljetthaveriet under jul- och nyårshelgerna för det statliga tågbolaget. Därefter har det handlat om SJ:s beslut om att ställa in förbindelserna mellan Göteborg och Malmö under sommarhalvåret, smutsiga nattåg norrut men framförallt – osäkerheten kring sommarbiljetter i stort. Detta utifrån Trafikverkets planerade banarbeten i sommar vilket hindrar SJ i sin planering.

— Vi har släppt så många biljetter som vi kan men vi är helt beroende av Trafikverkets planering. Det är olyckligt för oss att släppa biljetter till avgångar som vi ännu inte vet om vi kan köra, förklarar Monica Lingegård.

SJ är tänkt att under 2023 lansera en ny biljettplattform där det ska vara möjligt att boka om med automatik vilket gör att man också kan släppa biljetter tidigare.

— Men vi är inte där ännu och vill inte stöka till det för resenärerna. I dag är det en helt manuell hantering och då klarar vi inte detta.

TT: Kunder vill ju dock veta, när släpps övriga sommarbiljetter?

— Det måste du fråga Trafikverket om men jag är säker på att de gör allt de kan och vi släpper biljetter så fort vi bara kan.

TT: Lider företaget av en förtroendekris hos sina kunder?

— Jag säger att det finns en hatkärlek. Jag tror att svenska folket i någon mån älskar SJ och ser det som en nationalklenod men i och med det blir det också en stor besvikelse när vi inte kan köra alla tåg i tid.

Starkt resultat

Rent resultatmässigt fanns det däremot en hel del att glädjas åt för SJ. Under årets första kvartal ökade resandet med 33 procent jämfört med samma period i fjol. Detta gjorde att man vände röda siffror till en rörelsevinst på 129 miljoner kronor samtidigt som intäkterna ökade till nästan 2,5 miljarder kronor för kvartalet.