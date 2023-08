Skogspriser stiger – men bara i norr

Priserna för skogsmark har sammantaget hittills sjunkit med 1,9 procent till 576 kronor per skogskubikmeter under 2023, enligt fastighetsmäklare Ludvig & Cos sammanställning av sina försäljningar under 2023.

Skillnaden inom landet är dock stor – i norr har priset på skog per kubikmeter ökat med 8,4 procent och i söder är det ner med 8,3 procent. I mellersta Sverige har priset gått ner 1,6 procent.

Skogsägare får fortfarande bra betalt för virket, och exporterande skogsbolag gynnas av den svaga kronan. Anledningen till prisskillnaden på skog i norr och söder beror historiskt sett på att skogen växer mer långsamt i norra delen av Sverige. När prisbilden nu stiger beror det på att marknaden börjar uppvärdera priset på skog i Norrland, säger marknadsområdeschef Markus Helin till TT.

— På grund av den höga inflationen som lett till högre marknadsräntor, har priset på skog sjunkit i södra Sverige, medan det i norr fortfarande är en prismässigt het marknad. Marknaden anser fortsatt att skog i norra Sverige tidigare varit lågt värderad.

En skogskubikmeter kostade i snitt 417 kronor i norra Sverige under första halvåret. I södra delen av landet är kostnaden 837 kronor.