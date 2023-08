Kraftigt lyft för rysk oljeexport

Rysk oljeexport med fartyg är med lyftet förra veckan uppe på den högsta nivån på åtta veckor.

Den tydligaste ökningen har ägt rum från ryska hamnar i Östersjön: Primorsk och Ust-Luga. Men uppgångar syns även från hamnar i Svarta havet.

Uppgången kommer sedan Rysslands vice premiärminister Aleksandr Novak tidigare i augusti uppgett att Ryssland kommer förlänga sina begränsningar för oljeprodukter i september. Nedskärningen i september kommer dock stanna på 300 000 fat per dag, mot nedskärningen i augusti på 500 000 fat per dag.

Det är oklart utifrån vilken exportnivå som nedskärningen beräknas.

I EU är det just nu bara Bulgarien som öppet tar emot oljetankers från Ryssland i sina hamnar – sammanlagt cirka 125 000 fat per dag de gångna fyra veckorna. Men rysk olja skeppas även till Turkiet, som tog emot 156 000 fat per dag de gångna fyra veckorna.