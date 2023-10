Ica-imperiets ENORMA pengaregn – så många miljarder drar de in

Ett av Sveriges största bolag är Ica. Varje år handlar svenska folket sina livsmedel i butikerna runt om i landet för astronomiska belopp.

Här kan du läsa om Arlas miljardimperium.

Ica genom historien

Ica:s historia går hela vägen tillbaka till 1917, då företaget AB Hakon Swenson grundas av direktören Hakon Swenson. Bolaget är det som ligger till grund för det vi i dag känner som just Ica.

Swensons tanke var att låta handlarna genomföra gemensamma inköp och inleda samarbeten på inköpscentralerna för att på så sätt uppnå fördelar och öka tillväxten. Idén har med tiden kommit att kallas Ica-modellen, vars syfte är just att låta handlarna samverka likt ett kedjeföretag.

Det var först 1938 som företaget Ica grundades i syftet att samordna fyra svenska inköpscentralers verksamheter, där bland annat AB Hakon Swenson då ingick. Ica står för Inköpscentralernas aktiebolag.

Redan 1922 började företaget sälja produkter under det egna namnet. Tidigare hade dock AB Hakon Swenson sålt kaffe under det egna märket Luxus.

Under 1980-talet började man sälja bröd under det egna märket Ica Bagaren och under 1990-talet lanserades olika produkter under namnet Ica Handlarnas.

År 2000 bytte varuserien namn ännu en gång och antog då namnet Ica, där bland annat Ica Basic, Ica Gott Liv, Ica Selection och Ica Eco ingår.

Företagets imperium har vuxit över flera årtionden och under 2021 beräknades det finnas omkring 1 270 Ica-butiker runt om i landet som drivs av 1 500 Ica-handlare.

Hemliga doldisarna äger ÖoB – syskonen drar in flera miljarder

Ica ägs i dag av Ica Gruppen

I dag ägs företaget Ica av Ica Gruppen, vars omsättning under 2022 uppgick till 137,4 miljarder kronor och med tillgångar på 121,7 miljarder kronor, enligt Alla bolag.

Under sommaren 2022 utsågs även en ny vd för ägarbolaget och vid årsskiftet till 2023 klev Nina Jönsson in och axlade rollen som ledare för koncernen.

Sten-Åke Lindholm grundade Biltema – här är hans gigantiska imperium

Ica:s enorma tillgångar – omsätter miljarder

Det går minst sagt bra för Ica, som med tiden vuxit ut till ett internationellt affärsimperium med olika verksamheter utöver livsmedelsindustrin, där bland annat försäkring- och bankverksamhet ingår.

Enligt de senaste uppgifterna från Alla bolag, uppgick Ica Sverige AB:s omsättning under 2021 till över 89 miljarder kronor och under samma period uppmättes bolagets totala tillgångar till hisnande 18,8 miljarder kronor.

Jämfört med fyra år innan, 2017, hade man en omsättning på strax under 73 miljarder kronor. Det innebär att man alltså ökat den totala omsättningen med hela 16 miljarder på endast fem år.

Källa: Alla bolag, Ica och Icahandlarna