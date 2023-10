Nya lönekrav slår hårdast mot krogbranschen

Regeringen har bestämt att lönekravet för arbetskraftsinvandrare ska skärpas. Från runt 13 000 kronor per månad i dag till minst 27 360 kronor för ansökningar som kommer in från den 1 november. Det spelar inte någon roll om tjänsten är på heltid eller deltid, det är summan 27 360 kronor som ska in på kontot varje månad.

— Det är ett regeringsbeslut, det är inte Migrationsverkets som har satt kravet, säger Robert Haecks, presskommunikatör på Migrationsverket.

Han förklarar att det därför inte finns utrymme för några undantag. Det är minst 27 360 kronor som gäller.

Två år i taget

Robert Haecks berättar att tillstånd för arbetskraftsinvandrare brukar ges för två år i taget, med möjlighet att ansöka om förlängning. Men nu blir det stopp om inte lönekravet uppnås.

— Av dem som finns här nu är det 14 991 personer som inte når upp till det nya kravet, säger han.

Bärplockare som plockar vilda bär får nobben. Arkivbild.

Avgörande är när ansökan skickas in, efter 1 november gäller det nya kravet. De nära 15 000 som nu finns här, och som ligger under den nya lönenivån, berörs inte direkt, men kan få nobben då de ska förnya sin ansökan.

Men lönekravet kommer att höjas varje år, berättar han. Det sätts utifrån den svenska medianlönen, och ska vara 80 procent av denna. Eftersom lönerna ökar lite varje år så ökar också medianlönen.

Nu är det flera yrkesgrupper som kommer att få nobben. Bärplockare och plantörer som planterar skog, till exempel.

— Säsongsarbetare är undantagna, men inte bärplockare av vilda bär.

Robert Haecks berättar att det kommit många frågor kring kravet. Både från arbetsgivare och från arbetskraftsinvandrare.

Fuskare kontrolleras

I vissa branscher där det är vanligt med arbetskraftsinvandrare har det visat sig att fusk förekommer. Frågan är vad Migrationsverket väntar sig framöver med det höjda kravet.

— Vi gör efterkontroller i branscher som är särskilt utsatta. Det är ett krävande arbete för Migrationsverket.

Nu kommer verket särskilt undersöka de fall där lönen ökat kraftigt, berättar han.

— Vi är förberedda på att det här kan leda till fusk, säger Robert Haecks.