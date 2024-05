Stora ändringen från din bank – vanliga misstaget många gör

I anslutning till Riksbankens räntesänkning har en rad banker meddelat räntesänkningar kopplat till bolånen.

I skuggan av detta – och mindre glädjande för privatkunder – är att detsamma även sker gällande räntorna på sparkonton.

Räntan på sparkonton sänks

Exempelvis Danske Bank har meddelat att inlåningsräntan på lönekonton sänks med 0,25 procentenheter, det vill säga samma antal punkter som listräntan beträffande tre månaders löptid.

Flera nischaktörer har kunnat erbjuda sparräntor på omkring 4 procent om man är beredd att låsa sina sparade pengar under en viss period medan obundet sparandet kunnat ge ungefär hälften så stor ränta.

— Det var väldigt länge sedan man kunde få så här mycket. Sedan tycker jag att har man pengarna på ett sparkonto, så ska det vara på ett rörligt konto. Detta utifrån att det oftast är en buffert att kunna använda de pengarna om något skulle hända, säger Christina Sahlberg.

Bolånen går ner

Även om det ännu inte skett en dramatisk nedgång när det gäller sparräntor så påpekar Christina Sahlberg att det är värt att vara observant och ha detta i åtanke när det gäller sitt sparande.

— Sparräntorna kommer att gå ned när räntorna på bolånen gör det, säger hon.

Hur tydliga är bankerna med att kommunicera ändringar skulle du säga?

— Jag skulle inte säga i tillräcklig mån även om jag tror alla är duktiga att redovisa på något sätt, antingen via en "blänkare" på hemsidan när man loggar in eller via ett mejl. Det är en uppmaning att inte bara ha koll på på bolånen utan också vad din sparkontoaktör erbjuder.

Undvik detta

Det finns ytterligare ett fel många gör som faktiskt är väldigt enkelt att undvika, påpekar Christina Sahlberg:

— Att ha pengarna på ett vanligt lönekonto. Där sitter absolut största delen av alla våra sparpengar. Att öppna ett annat sparkonto tar bara tio minuter, säger hon.

