Nytt pris på bensin och diesel

Högre oljepris och svagare krona gör att priset på bensin och diesel väntas öka under 2024.

Riktpriset på bensin på bemannade stationer sänks med 25 öre till 16,94 kronor per liter. Dieselpriset sänks med 15 öre till 17,09 kronor per liter, medan priset på biodiesel (HVO100) sänks 15 öre till 19,64 kronor per liter.

Priset på etanol (E85) sänks också, ned med 20 öre till 13,44 kronor per liter.

Priset på fordonsgas lämnas oförändrat på 28,89 kronor per kilo.

Prissänkningarna ute på mackarna i Sverige sker samtidigt som världsmarknadspriset på råolja faller till den lägsta nivån sedan sommaren 2023. Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad faller ned mot 72,80 dollar per fat.

Marknaden oroas bland annat av att det ska uppstå ett överutbud av olja på världsmarknaden då efterfrågan i Kina, med tillväxtproblem, ser ut att bli oväntat svag.

