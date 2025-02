Jacob Wallenberg ålder – hur gammal är han?

Den svenska företagsledaren Jacob Wallenberg föddes den 13 januari 1956 i Stockholm. Det innebär att han fyller 70 år i början av 2026.

Jacob Wallenberg föräldrar – var hans pappa Peter Wallenberg?

Jacob Wallenbergs mamma var Suzanne Fleming, född Grevillius, och pappa var industri- och finansmannen Peter Wallenberg, vilket Aftonbladet redogjort för.

Mamma Suzanne avled 2022.

Pappa Peter avled 2015, också vid 88 års ålder.

Pappa Peter Wallenberg 1997. Foto: Anna Littorin/TT

Jacob Wallenberg familj – har han syskon?

Jacob Wallenberg har en bror, Peter Wallenberg junior född 1959, även känd under sitt smeknamn ”Poker”. Det fick han av sin farfar Marcus Wallenberg som menade att han hade ett pokeransikte då han log så mycket, har Svenska Dagbladet återgivit.

Han har även syskonet Andrea Gandet, samt halvsyskonen Sophie Tärnström och Louise Bolin, enligt Svenska Dagbladet.

Är Jacob Wallenberg släkt med Raoul Wallenberg?

Den svenska diplomaten och affärsmannen Raoul Wallenberg försvann 1947 i Budapest efter sina insatser för att rädda judar under nazisternas regim i det ockuperade Ungern. Jacob Wallenberg och Raoul är avlägsna släktingar.

Vad som hände med Raoul Wallenberg är fortfarande ett mysterium. Klart är dock att han greps av Sovjets armé 1945. Därefter försvinner alla spår efter honom. Foto: AP Photo/Pressens Bild

Raoul Wallenbergs diplomatpass. Foto: AP Photo/TT

Andra kända personer ur släkten Wallenberg är, förutom brodern Peter, även kusinen Marcus Wallenberg.

Peter är styrelseledamot i Atlas Copco och Scania och Marcus är styrelseordförande i Wallenberg Investments, FAM och Patricia Industries samt vice ordförande i Investor, Nineteen Private Capital och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, enligt Wallenberg-familjens egen hemsida.

Arkitekten och affärsmannen Peder Wallenberg är även han en välkänd person i familjen.

Jacob Wallenbergs kusin, Marcus Wallenberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Har Jacob Wallenberg fru eller flickvän?

Ja, Jacob Wallenberg är gift med hustrun Annika Levin.

Jacob Wallenberg med sin fru Annika Levin 2023. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vem är Jacob Wallenbergs fru Annika Levin?

Wallenbergs fru, Annika Levin, arbetar i diverse kulturverksamheter, enligt Svenska Dagbladet.

Filmsajten IMDb redogör även för att Levin skådespelat i flertalet filmer och serier, bland annat ”De hemligas ö” från 1972.

Därtill har hon, enligt sajten, varit assisterande regissör till filmen ”Varning för Jönssonligan” från 1981.

Finansmannen Jacob Wallenberg och Annika Levin på Nobelceremonin 2011. Foto: Anders Wiklund/TT

Har Jacob Wallenberg barn?

Ja, Svenska Dagbladet skriver att Jacob Wallenberg har tre barn: Lovisa Cavalli Wallenberg född 1988, Alice Wallenberg född 1989 samt Jacob Wallenberg junior född 1992.

I intervjun fick han frågan vad familjen betyder för honom.

– Det är ju inte bara ett namn på en del i en organisation. Familj står ju för någonting, sa han och tillade:

– Det har utvecklats en bank. Det har utvecklats ett företagsägande som en konsekvens av banken. Stiftelser med ett landsgagneligt tänkande, ett internationellt kontaktnät. Du kan säga en kultur som har utvecklats ur detta. Som vi på något sätt ska försöka föra över till nästa generation. Det är familjen.

Vad har Jacob Wallenberg för utbildning?

Enligt hans biografi på Investors hemsida har han en Bachelor of Science in Economics, vilket motsvarar en kandidatexamen i nationalekonomi, samt en Master of Business Administration. Båda utbildningar har han läst vid Wharton School of the University of Pennsylvania.

Utöver studierna vid skolbänken har Wallenberg även en utbildning som reservofficer vid flottan.

Är Jacob Wallenberg ordförande för Svenskt Näringsliv?

Den 23 maj 2024 förkunnade Svenskt Näringsliv att Jacob Wallenberg valdes om som ordförande i arbetsgivarorganisationen, en roll han innehaft sedan maj 2022.

Dessförinnan var han bland annat vd och koncernchef för SEB, ordförande i SEB och vice ordförande i Atlas Copco.

– Jacob Wallenberg har länge gjort betydande insatser för den svenska företagsamheten. Jag är glad över att han är beredd att fortsätta göra det i den föreslagna rollen som ordförande i Svenskt Näringsliv, sa valberedningens ordförande Staffan Lindquist, i ett pressmeddelande inför valet 2023.

Foto: Anders Wiklund/TT

Var bor Jacob Wallenberg?

Villa Täcka udden på södra Djurgården i Stockholm har länge varit fästet för Wallenbergsfären. Fastigheten införskaffades 1889 av Knut Agathon Wallenberg och var då ett sommarresidens. Huruvida någon i familjen bor där tillfälligt eller permanent i dagsläget är inte känt.

Bankdirektör Knut Agathon Wallenberg införskaffade Villa Täcka udden på 1880-talet. Foto: TT

2012 redogjorde Realtid för att Jacob Wallenberg skulle sälja sin lyxvåning på Strandvägen i centrala Stockholm, ett stenkast från Djurgården. Priset? 2012 krävde Wallenberg 104 000 kronor per kvadratmeter, och den totala pengen för att köpa våningen på 316 kvadratmeter var då 33 miljoner kronor.

Var Jacob Wallenberg bor i dag är inte allmänt känt.

Jacob Wallenberg förmögenhet – hur rik är han?

Enligt SVT är familjen Wallenberg Sveriges överlägset största, mäktigaste och dominanta finansfamilj. Deras enorma förmögenhet har under åren vuxit sig stor. Så även Jacob Wallenbergs privata förmögenhet.

I familjens bolagsstall finns allt från SEB, ABB, AstraZeneca och Atlas Copco för att nämna några. 2021 uppskattade Svenska Dagbladet att ett 30-tal storbolag på den svenska börsen kontrollerades av familjen.

Enligt den internationella finanssajten Medium uppgick familjens börsvärde till 60 miljarder dollar 2022, vilket motsvarar över 640 miljarder svenska kronor. Det motsvarade då omkring 10 procent av hela Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Världens kanske allra kändaste och mest välrenommerade affärstidningar, Forbes, skrev 2008 att Jacob Wallenberg ses som ”Wallenberg-familjens överhuvud”. Detta var i samband med att han skrevs in i Coca-Colas styrelse.

Då det inte finns några officiella siffror på hur mycket pengar Jacob Wallenberg tjänat ihop genom åren så går det inte ange en exakt siffra. Men det får nog antas att det rör sig om ett antal miljarder.

