Lägsta bensinpriset på flera år – så lite kostar det nu

Bensinpriserna är de lägsta på fyra år. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Runt om i landet kan du just nu tanka bensin för under 16 kronor per liter. Det är det lägsta priset på flera år. Det är en kombination av flera saker som ligger bakom det, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken – och flaggar för fler prissänkningar.

Länk

Senast bensinpriserna i Sverige låg på en så låg nivå var för fyra år sedan, enligt statistiksajten bensinstation.nu. Sajten uppger att du kan tanka en liter 95-oktanig bensin för 15 kronor och 59 öre på flera platser runt om i landet, samtidigt som en liter diesel kostar 17 kronor och 19 öre. Råoljan styr Christian Kopfer på Handelsbanken förklarar att det är flera faktorer som ligger bakom de lägre priserna. Exempelvis har skatten på drivmedel sänkts och kronan har dessutom stärkts gentemot dollarn den senaste tiden. — Men den kanske viktigaste faktorn är att råoljepriset är på låga nivåer. Bensinpriserna baseras ju på råoljepriset. Att råoljan är på låga nivåer beror på att det är lågkonjunktur. Det har varit ganska låg efterfrågan på råolja från framför allt transportsidan och kemiska industrier, säger han. Annons — Samtidigt har de amerikanska oljebolagen fått upp USA:s produktion till världens högsta nivåer. Nyligen kom det data som visar på en större ökning än väntat. En annan orsak är att Opec, med Saudiarabien i spetsen, är i slag med att öka sin produktion. Kan sjunka mer Enligt Christian Kopfer är det troligt att bensinpriserna kan sjunka ytterligare. I varje fall i det korta perspektivet. — Banken räknar med att kronan kommer att stärkas ytterligare lite, vilket ger lite lägre priser. Högkonjunkturen har inte riktigt tagit fart ännu samtidigt som oljeproduktionen kan komma upp ytterligare lite. — Det skulle inte förvåna mig om priset går ner lite till, fortsätter han. En dollar kostar nu 10.09 kronor. Det innebär ett fall på över 10 procent gentemot kronan sedan topparna i januari.