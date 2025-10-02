Temu och Shein ökar – det här är riskerna: " Oroande"

Scrollandet på lågpriskedjor ökar kraftigt bland svenskar, och allt fler verkar ha svårt att motstå frestelsen. Svensk Handels prognos visar hur många som faktiskt handlar på sidor som Temu och Shein, och siffrorna är betydligt högre än i fjol.

Att handla på nätet har blivit en självklar del av vardagen för många svenskar, och e-handeln i Sverige fortsätter att växa kraftigt.

Svensk Handels senaste prognos visar att onlineförsäljningen kan stå för upp till nästan 30 procent av detaljhandeln redan år 2035.

Detta beskrivs som en kraftig ökning jämfört med föregående år där 15 procent av detaljhandeln utgjordes av köp på nätet.

Men det är inte bara mängden e-handel som ökar, det är också var svenskarna handlar.

Allt fler svenskar shoppar på nätet. Bild Viktoria Bank/TT

Lågprishandeln fortsätter öka

Rapporten visar att den svenska lågprishandeln inte kommer försvinna inom närmsta framtiden.

”En ihärdig lågkonjunktur har medfört att konsumenterna blivit alltmer prismedvetna”, skriver Svensk Handel på sin hemsida.

Rapporten visade även att 94 procent av svenskarna handlade lågpris någon gång under 2024 och att varje konsument låg i snitt på 60 lågprisköp under året.

Köp från Temu och Shein stack ut

Det är främst de kinesiska e-handelsföretagen Temu och Shein som har fått svenskarna att klicka hem varor lite extra mycket.

Prognosen visar att var femte svensk handlat från någon av lågprisjättarna varje månad, en trend som blivit starkare under lågkonjunkturen.

De som handlar mest?

Det är överlägset kvinnorna, skriver Svensk Handel i sitt pressmeddelande .

Men åldersmässigt finns ingen tydlig ålder som sticker ut och konsumenterna beskrivs ingå i alla sorters ålderskategorier.

Temu och Shein sticker ut bland svenskarnas shopping på nätet. Bild: TELLA Pictures/Alamy

Vädjar om förändring

Ökningen av onlineshoppningen hos Temu och Shein är något som Svensk Handel beskriver som en "oroande utveckling".

– Vi har under flera års tid påtalat riskerna med att låta kinesiska onlinegiganter spela enligt helt andra regler än svenska företag, säger Sofia Larsen, VD på Svensk Handel.

Sofie Larsen, VD på Svensk Handel, vädjar om förändring för detaljhandeln. Bild: Christine Olsson/TT

Larsen menar att situationen skapar osund konkurrens med olika villkor som riskerar svenska arbetstillfällen.

Samtidigt betonar hon att svenska företag behöver anpassa sig med att hänga med i e-handelns tillväxt och konsumenternas köpbeteenden.