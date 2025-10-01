75 000 kronor i skattefritt bidrag – gäller vissa föräldrar

Ska familjen utökas? Då kan du ha rätt att söka bidrag som ger dig 75 000 kronor skattefritt. Det gäller de föräldrar som adopterar. Men det finns ett antal krav som måste uppfyllas.

Inom den svenska socialförsäkringen finns det fler ersättningar och bidrag som alla fyller olika syften. De som är kopplade socialförsäkringen, den del i välfärden som ska ge ekonomisk trygghet vid olika situationer och livshändelser, får utbetalning av ersättning eller bidrag från Försäkringskassan.

Det kan handla om allt från föräldrapenning, sjukpenning och ersättning vid funktionsnedsättning till ekonomiskt stöd till äldre, socialbidrag, barnbidrag eller arbetsskadeersättning - för att nämna några.

MISSA INTE: Fällorna kan minska pensionen med 2 000



Ska du adoptera? Då kan du söka adoptionsbidrag

Ett bidrag som just Försäkringskassan ansvarar för är riktat till de som vill utöka familjen genom adoption. Genom adoptionsbidraget kan du få ekonomiskt stöd i händelse av att du adopterar ett barn från ett annat land.

Annons

Adoptioner i Sverige genom åren Enligt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) förmedlades 54 internationella adoptioner till Sverige under 2024. Det var 26 procent färre än 2023. 2023 anlände 73 barn till Sverige i adoptionssyfte.

2015 var motsvarande siffra 336 stycken.

2010 anlände 655 barn i adoptionssyfte.

För 20 år sedan, 2005, anlände 941 barn till Sverige genom adoptionsorganisationer. Källa: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Foto: Jessica Gow/TT

Krav måste uppfyllas

Det finns ett antal krav som måste uppfyllas, enligt Försäkringskassan:

Annons

Adoptionen måste vara godkänd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) av en svensk domstol, eller utländsk i ett land som är anslutet till Haagkonventionen.

Adoptionen är förmedlad av en organisation som blivit auktoriserad av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Barnet du adopterar är utländsk medborgare

Barnet är inte bosatt i Sverige vid tidpunkten för at ni får barnet i er vård.

Barnet du adopterar har ännu inte fyllt 10 år.

Du är bosatt i Sverige både när du får barnet i din vård och när adoptionen väl blivit giltig i Sverige. Är ni två föräldrar gäller kraven er båda.

Bidraget kan ge dig 75 000 kronor skattefritt

För att ansöka om adoptionsbidrag behöver din adoption ha godkänts i Sverige först. Du måste dock ansöka om pengarna inom ett år från den dag adoptionen blivit giltig.

Hur mycket kan man då få i adoptionsbidrag?

Försäkringskassan redogör på den egna hemsida för att du som blivit godkänd har rätt att få 75 000 kronor per barn. Därtill är bidraget skattefritt.