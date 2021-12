Här är årets vinnare och förlorare på börsen

Några företagsledare kan också med rätta skåla i champagne på nyårsafton. För andra är det säkert bara skönt att kunna vända blad. Dessa bolag stack ut under året.

Vitrolife (155 procent)

Göteborgsbolaget kan utse sig själv till årets vinnare på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Medicinteknikbolaget är inriktat mot att sälja produkter för provrörsbefruktning, så kallad IVF, och har varit en framgångssaga på börsen det senaste decenniet. Marknaden är global men den slopade enbarnspolitiken i Kina ses nu som en stor möjlighet för företaget vars aktie rusat över 7 000 procent på tio år.

Aegirbio (164 procent)

Diagnostikföretaget från Lund meddelade under våren att man var redo att lansera ett helt salivbaserat covid 19-test. Användare skulle slippa få en teststicka i halsen eller i näsan. Beställningar rusade in och småsparare hoppade på tåget och i slutet av juli hade kursen rusat drygt 1 300 procent från årsskiftet.

Sedan kom fallet.

Läkare ifrågasatte testen, SVT avslöjade att en affärspartner till bolaget kopplades till ett stort momsbedrägeri och vd:n sjukskrev sig. Aktien är fortfarande upp kraftigt sedan årsskiftet men för den som köpte in sig på toppen har värdet rasa med drygt 80 procent.

Hexatronic (554 procent)

Fiberkabelbolaget är det bolag som har gått allra bäst bland småbolagen utanför Large Cap-listan. Bolaget har gjort en rad förvärv och satsar på att växa i länder som USA, Storbritannien och Tyskland där utrullningen av fiberledningar inte har kommit lika långt som i Sverige. En riktad emission på 500 miljoner kronor har också tillfört kapital.

Oncopeptides (-95 procent)

Ett av börsårets absoluta sorgebarn. I oktober kom ödesbeskedet att man skulle dra tillbaka cancerläkemedlet Pepaxto från USA-marknaden. Satsningen mot USA och Europa lades ned och på blott en dag rasade aktien 77 procent på Stockholmsbörsen.

Stillfront (-52 procent)

Dataspelsbolaget Stillfront var en av vinnarna när pandemin bröt ut under 2020. När samhällen öppnade upp igen blev det betydligt tuffare för hela sektorn. Under sommaren kom dessutom ett bakslag när Apple fick rätt mot företaget Epic Games om betallösningar inuti spel som laddas ned till telefoner. Konkret var det ett bakslag även för Stillfront som förra året betalade 28 procent av sin omsättning i så kallade plattformsavgifter.

BHG (-46 procent)

I e-handelsföretaget BHG ingår bland annat Bygghemma. Precis som Stillfront gynnades man av hemmatrenden under pandemin när folk snickrade i stället för att åka på charter. Ökade annonskostnader har också påverkat bolaget enligt vd:n Adam Schatz.

Evolution (48 procent)

En småspararfavorit som rusat de senaste åren. Hösten har dock varit skakig med uppgifter om att kasinospelen man tillhandahåller har gått att spela på via länder som är svartlistade i USA, bland annat Syrien. Under ett par dagars handel rasade aktien 30 procent och mer än 100 miljarder kronor i börsvärde försvann. Har dock återhämtat sig under december.

Volvo Cars (49 procent sedan börsintroduktionen)

Årets mest omskrivna börsdebut. Rusade inledningsvis men därefter har farten avtagit för bilaktien som under slutet av året mest fått rubriker kring kopplingarna till Kina.

Getinge (105 procent)

Det bolag som har gått allra bäst under året bland OMXS30-bolagen, det vill säga de allra största bolagen på Stockholmsbörsen.

Har gynnats av kraftigt ökad efterfrågan på ecmo-utrustning under pandemin men även olika produkter som används för steril överföring vid vaccintillverkning mot covid.

Readly (-75 procent)

Börsnoterades under hösten 2020 och fick en tuff start direkt. Den har sedan fortsatt för magasinstjänsten som har floppat rejält. Höga marknadsföringskostnader har tyngt bolaget som dessutom inte längre kunnat dra nytta av hårda pandemirestriktioner.

Fotnot: Alla kurser avlästa under eftermiddagen den 29 december.