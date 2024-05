Höjd premiepension från och med i dag – så fördelas pengarna

Inför 2024 genomförde Pensionsmyndigheten flera förändringar i premiepensionen. De som är födda 1938 eller senare omfattas av premiepensionen och i slutet av förra året meddelade myndigheten att en höjning var att vänta.

– Nästa år bidrar premiepensionen med ett plus till den totala pensionen för de allra flesta, sa Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten då.

LÄS MER: Klart: Så mycket högre blir din premiepension 2024

I slutet av 2023 meddelade Pensionsmyndigheten att en höjning var att vänta. Foto: Henrik Montgomery/TT

Pensionsmyndigheten: 13,8 miljarder till premiepensionen

Torsdagen den 17 maj är det således dags för Pensionsmyndigheten att påbörja insättningar till pensionsspararns konton. Främst handlar det då om fondrabatter och arvsvinter, som sätts in i samma veva som premiepensionsavgifterna dras.

De fondrabatter som sätts in uppgår under 2024 till 6,5 miljarder kronor, och används till att köpa ytterligare andelar i det gjorda fondvalet. Därtill kommer myndigheten även sätta in 7,8 miljarder kronor i arvsvinster, det vill säga pengar från de som avlidit under 2023 och som nu fördelas mellan sparare och pensionärer.

– Arvsvinster är pengar från avlidna som inte hade valt efterlevandeskydd för sin premiepension. Istället fördelas då den kvarvarande premiepensionen tillbaka till alla sparare och pensionärer med premiepension, säger Anna Gasslander som är chef för fondhandel på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Missa inte att ansöka om det här – innan du går i pension

Den 17 maj betalar Pensionsmyndigheten ut 13,8 miljarder till premiepensionen. Foto: Christine Olsson/TT

Så fördelas Pensionsmyndighetens insättning 2024

Totalt rör det sig om närmare 13,8 miljarder kronor som nu fördelas mellan de som har rätt till premiepensionen.



Nedan redovisas insättningar och avgifter. Inom parentes redovisas siffrorna från 2023:

Fondrabatt: 6,522 miljarder kronor (6,262 miljarder kronor)

Arvsvinst: 7,798 miljarder kronor (6,668 miljarder kronor)

Överföringsvinst: 12 miljarder kronor (11 miljarder kronor)

Avgift: -529 miljoner kronor (-441 miljoner kronor)

Total insättning: 13,791 miljarder kronor (12,5 miljarder kronor)

Antal konton: 8 361 000 (8 180 000)

LÄS MER: Pensionär? Därför tar färre ut allmän pension 2024

Ändringen i pensionen får skarp kritik: "Orättvist"